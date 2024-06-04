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    Заявление Федотова после увольнения из ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о своем увольнении.

    • Тренер проработал в клубе 2 года.
    • ЦСКА с Федотовым выиграл Фонбет Кубок России.
    • Россиянина сменил серб Марко Николич.

    «Очень жаль покидать ЦСКА, тем более ещe свежи в памяти мгновения прошлогодних «Лужников» и многих других важных побед. Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА – исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой. Мы [тренерский штаб] благодарны руководству за выбор и шанс возглавить клуб с великой историей. Думаю, мы использовали его сполна – взяли серебро РПЛ и Кубок России.

    Мы благодарны футболистам за их труд, проявленный характер и мастерство! На поле не было равнодушных, ребята выходили с одной целью – победить. Также хотим сказать спасибо нашим самым лучшим болельщикам за фантастическую поддержку и объективную оценку нашей игры. Фанатский сектор – за перформансы и единение во время игр Кубка! Нам не хватало этого на матчах чемпионата. Благодарим всех сотрудников футбольного клуба, тренировочной базы и «ВЭБ Арены». А также журналистов, с кем взаимодействовали в течение этих сезонов. Мы были одной армейской семьeй, и в нашем сердце навсегда останется еe частичка!» – сказал Федотов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    04.06.2024 18:48
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Semenycch
    1717516286
    Увольнение Федотова ошибка хозяев ЦСКА.
    Ответить
    Цугундeр
    1717517770
    И заржал .)
    Ответить
    edw7777
    1717527267
    Я бы сказал: «До свидания и спасибо»
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