Заявление Федотова после увольнения из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о своем увольнении.

Тренер проработал в клубе 2 года.

ЦСКА с Федотовым выиграл Фонбет Кубок России.

Россиянина сменил серб Марко Николич.

«Очень жаль покидать ЦСКА, тем более ещe свежи в памяти мгновения прошлогодних «Лужников» и многих других важных побед. Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА – исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой. Мы [тренерский штаб] благодарны руководству за выбор и шанс возглавить клуб с великой историей. Думаю, мы использовали его сполна – взяли серебро РПЛ и Кубок России.

Мы благодарны футболистам за их труд, проявленный характер и мастерство! На поле не было равнодушных, ребята выходили с одной целью – победить. Также хотим сказать спасибо нашим самым лучшим болельщикам за фантастическую поддержку и объективную оценку нашей игры. Фанатский сектор – за перформансы и единение во время игр Кубка! Нам не хватало этого на матчах чемпионата. Благодарим всех сотрудников футбольного клуба, тренировочной базы и «ВЭБ Арены». А также журналистов, с кем взаимодействовали в течение этих сезонов. Мы были одной армейской семьeй, и в нашем сердце навсегда останется еe частичка!» – сказал Федотов.