Агент: «Помазун в «Урале» не останется, это страшный сон»

Алексей Сафонов, агент вратаря Ильи Помазуна, заверил, что игрок не останется в «Урале» на новый арендный срок. Футболист принадлежит ЦСКА.

«Что должно произойти, чтобы Илья остался в Екатеринбурге? Это страшный сон. Я таких вариантов не вижу вообще.

Буду ли предлагать Помазуна «Динамо»? Летом посмотрим. У него есть предложения в России, мы скоро определимся с будущим. Его сага в Екатеринбурге закончилась.

Первую лигу не рассматриваем, РПЛ есть. Но сейчас действующий контракт с ЦСКА. Есть железный вариант с ЦСКА, но он хочет быть первым номером, а не сидеть под кем-то.

Может ли в Европе быть интерес к вратарю вылетевшей команды? В Европе смотрят не на место команды, а на игру. Помазун в «Урале» много мячей отбивал. Думаю, что Европе он многим интересен будет», – сказал Сафонов.