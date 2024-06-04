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    Агент: «Помазун в «Урале» не останется, это страшный сон»

    Алексей Сафонов, агент вратаря Ильи Помазуна, заверил, что игрок не останется в «Урале» на новый арендный срок. Футболист принадлежит ЦСКА.

    «Что должно произойти, чтобы Илья остался в Екатеринбурге? Это страшный сон. Я таких вариантов не вижу вообще.

    Буду ли предлагать Помазуна «Динамо»? Летом посмотрим. У него есть предложения в России, мы скоро определимся с будущим. Его сага в Екатеринбурге закончилась.

    Первую лигу не рассматриваем, РПЛ есть. Но сейчас действующий контракт с ЦСКА. Есть железный вариант с ЦСКА, но он хочет быть первым номером, а не сидеть под кем-то.

    Может ли в Европе быть интерес к вратарю вылетевшей команды? В Европе смотрят не на место команды, а на игру. Помазун в «Урале» много мячей отбивал. Думаю, что Европе он многим интересен будет», – сказал Сафонов.

    • Помазун был в аренде в «Урале» с 2020 года.
    • За екатеринбуржцев Илья провел 117 матчей, пропустил 155 голов.
    • Контракт с ЦСКА у Помазуна до 2028 года.

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    Источник: Metaratings

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    04.06.2024 17:36
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    Комментарии (3)
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    bset
    1717514959
    Видимо на ЦСКА рассчитывать не стоит. Акинфеев никуда уходить не собирается, Тороп показал себя и может продолжить получать время. Видимо пришло время расставаться и отпускать туда, где будет постоянная игровая практика. Как бы не было обидно усиливать конкурентов.
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    The only one
    1717516039
    Трудно будет- как вратарь весьма средненький...
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    FCSpartakM
    1717518991
    Акинфеев еще лет до 40ка будет стоять, Помазуну будет уже 30. Вообще не вижу смысла ему сидеть в ЦСКА, на крайняк опять в аренду отдать его кому-то не из конкурентов.
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