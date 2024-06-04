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    «Барселона» нацелилась на опорника «Баварии»

    «Барселона» начала переговоры с 29-летним опорным полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом. По данным Sport.es, он является приоритетной целью сине-гранатовых.

    «Барселона» уже сделала первый запрос, представив игроку финансовые условия потенциального контракта, но предложенный вариант не устроил футболиста, который в «Баварии» получает 19 с половиной миллионов евро в год до уплаты налогов. Каталонцы повторить такую зарплату не смогут. При этом Киммих не отказался от продолжения диалога.

    Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил спортивному директору команды Деку и президенту клуба Жоану Лапорте, что готов сделать все возможное для осуществления сделки. Он попытается убедить игрока присоединиться к проекту, который начинает строить в «блаугране».

    Лапорта понимает, что отказ от первого предложения – абсолютно нормальная ситуация. «Барселона» понимает, что должна приложить больше усилий, чтобы убедить Киммиха. Но и игроку придется пойти на уступки, если он действительно хочет играть за каталонцев.

    • Сообщается, что Киммиха хотел видеть в команде еще бывший главный тренер «Барселоны» Хави, который даже звонил Йозуа, чтобы подтвердить заинтересованность.
    • В минувшем сезоне Киммих провел 43 матча за «Баварию», забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

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    Источник: Sport.es

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    04.06.2024 11:30
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