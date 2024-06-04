Новые владельцы «Интера» определились с президентом клуба

«Интер» объявил, что новым президентом клуба станет Джузеппе Маротта, который ранее занимал пост гендиректора. Сегодня его кандидатуру утвердят на собрании акционеров.
С 22 мая новым владельцем «Интера» стал американский инвестиционный фонд Oaktree Capital.
«Хочу поблагодарить Oaktree за доверие, выраженное в возможности поработать с ними и новым советом директоров. Это назначение – признание фантастической работы, проделанной многими людьми, которые управляли клубом в последние три года.
Горд быть частью «Интера». Подтверждаю свою приверженность клубу», – сказал Маротта.
- До «Интера» Маротта занимал посты генерального директора в «Сампдории» (с 2004-го по 2010-й) и «Ювентусе» (с 2010-го по 2018-й).
- В минувшем сезоне миланцы стали победителями в Серии A.