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    Новые владельцы «Интера» определились с президентом клуба

    «Интер» объявил, что новым президентом клуба станет Джузеппе Маротта, который ранее занимал пост гендиректора. Сегодня его кандидатуру утвердят на собрании акционеров.

    С 22 мая новым владельцем «Интера» стал американский инвестиционный фонд Oaktree Capital.

    «Хочу поблагодарить Oaktree за доверие, выраженное в возможности поработать с ними и новым советом директоров. Это назначение – признание фантастической работы, проделанной многими людьми, которые управляли клубом в последние три года.

    Горд быть частью «Интера». Подтверждаю свою приверженность клубу», – сказал Маротта.

    • До «Интера» Маротта занимал посты генерального директора в «Сампдории» (с 2004-го по 2010-й) и «Ювентусе» (с 2010-го по 2018-й).
    • В минувшем сезоне миланцы стали победителями в Серии A.

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    Источник: официальный сайт «Интера»

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    04.06.2024 11:01
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