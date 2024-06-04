Новые владельцы «Интера» определились с президентом клуба

«Интер» объявил, что новым президентом клуба станет Джузеппе Маротта, который ранее занимал пост гендиректора. Сегодня его кандидатуру утвердят на собрании акционеров.

С 22 мая новым владельцем «Интера» стал американский инвестиционный фонд Oaktree Capital.

«Хочу поблагодарить Oaktree за доверие, выраженное в возможности поработать с ними и новым советом директоров. Это назначение – признание фантастической работы, проделанной многими людьми, которые управляли клубом в последние три года.

Горд быть частью «Интера». Подтверждаю свою приверженность клубу», – сказал Маротта.