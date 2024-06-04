Головин отреагировал на мнение, что ему нужно уходить из «Монако» на повышение

Полузащитник «Монако» Александр Головин ощущает, что стал лидером команды и заметил, что его все устраивает в клубе.

– Как реагируете на мнение российских футбольных экспертов, которые считают, что Александру Головину пора двигаться дальше, уходить из «Монако» на повышение?

– Сейчас я уже спокойнее отношусь и к критике, и к похвале. Просто иногда полезно подумать над той или иной точкой зрения. А порой просто лучше никого не слушать.

– Так как быть с этой ситуацией?

– Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке.

Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым.

– Вас уже в России называют Царь «Монако». Чувствуете, что потихоньку становитесь легендой команды?

– Ну нет. Точно не легендой. У нас в раздевалке висит список игроков – рекордсменов «Монако» по разным показателям. Мне до них далековато.