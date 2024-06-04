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    • Головин отреагировал на мнение, что ему нужно уходить из «Монако» на повышение

    Головин отреагировал на мнение, что ему нужно уходить из «Монако» на повышение

    Полузащитник «Монако» Александр Головин ощущает, что стал лидером команды и заметил, что его все устраивает в клубе.

    – Как реагируете на мнение российских футбольных экспертов, которые считают, что Александру Головину пора двигаться дальше, уходить из «Монако» на повышение?

    – Сейчас я уже спокойнее отношусь и к критике, и к похвале. Просто иногда полезно подумать над той или иной точкой зрения. А порой просто лучше никого не слушать.

    – Так как быть с этой ситуацией?

    – Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке.

    Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым.

    – Вас уже в России называют Царь «Монако». Чувствуете, что потихоньку становитесь легендой команды?

    – Ну нет. Точно не легендой. У нас в раздевалке висит список игроков – рекордсменов «Монако» по разным показателям. Мне до них далековато.

    • Головин выступает в «Монако» с 2018 года.
    • В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел 27 матчей, забил 6 голов, отдал 6 передач.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2024 10:34
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    Комментарии (3)
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    sined1951
    1717488676
    Молодец! Трезво оценивает ситуацию и свою игру. От добра добра не ищут
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    SuperNils
    1717491412
    Для него Монако - слишком круто, какое на хрен повышение? Его уровень - Шинник.
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    СпорЦмен
    1717498010
    Ага, на повышение, в срамтак! :))))
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