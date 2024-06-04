«Челси» запретил Энцо Фернандесу играть на Олимпиаде

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес не вошел в число игроков, приглашенных в сборную Аргентины для подготовки к Олимпийским играм.

Как пишет журналист Гастон Эдул, 23-летний хавбек не поедет на турнир из-за запрета со стороны «Челси». Он очень хотел оказаться на турнире и несколько раз разговаривал с руководством на эту тему, но его не отпустили.