«Челси» запретил Энцо Фернандесу играть на Олимпиаде

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес не вошел в число игроков, приглашенных в сборную Аргентины для подготовки к Олимпийским играм.
Как пишет журналист Гастон Эдул, 23-летний хавбек не поедет на турнир из-за запрета со стороны «Челси». Он очень хотел оказаться на турнире и несколько раз разговаривал с руководством на эту тему, но его не отпустили.
- В минувшем сезоне у центрального полузащитника, выигравшего в составе Аргентины ЧМ-2022, семь голов и три результативные передачи в 40 матчах за «Челси».
- Энцо не выходил на поле с конца апреля из-за операции по удалению паховой грыжи.