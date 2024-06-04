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    • Круговой рассказал о привилегированном положении легионеров в «Зените»

    Круговой рассказал о привилегированном положении легионеров в «Зените»

    Бывший защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что иностранным футболистам в петербургском клубе позволяют больше, чем россиянам.

    – Клаудиньо и Вендел… Мне кажется, они должны были поиграть в РПЛ год-два и уехать в более сильный чемпионат. Они пересидели в России.

    – Особенно Вендел! Он же просто не приехал на прошлые летние сборы команды.

    – Он чуть ли не на каждые сборы стабильно опаздывал на 1-2 недели.

    – И его даже не наказывали?

    – Штраф какой-то выплачивал – и вперед, тренироваться.

    – У легионеров в «Зените» привилегированное положение?

    – Наверное, да.

    – В чем это проявлялось?

    Ну взять даже эту ситуацию с Венделом. Он регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл.

    А его конкурент, который добросовестно пахал, не играл. Со мной и Дугласом прошлой зимой было что-то похожее.

    – Он тоже опоздал?

    – Нет, просто пролечился почти все сборы. А я тренировался на максимуме от и до. Но в итоге на первую игру после возобновления чемпионата вышел он, а не я. Мне это трудно принять.

    Я разговаривал с Богданычем: «Давайте объективно: Дуглас, когда он только приехал, и Дуглас сейчас – два разных футболиста». И он со мной согласился.

    – Но как объяснил, что ты не играешь?

    – Сказал, что Дуглас просто стабильнее. Но я бы не сказал, что у меня были какие-то сильные провалы в игре. Я просто молчал и продолжал работать, пытаясь зацепиться за шанс.

    Но когда ты выходишь на поле спустя месяц перерыва – ноги вообще не слушаются, начинают дрожать от нагрузок. Показать свой лучший футбол в таких условиях практически нереально.

    • Круговой ушел в ЦСКА, заключив контракт по схеме «4+1».
    • Армейцы объявили о подписании игрока в январе, в тот же день его отправили в «Зенит-2».

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    Источник: Sport24

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    04.06.2024 01:00
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    Комментарии (41)
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    JIEGEHDA
    1717475879
    Тупому понятно что Дуглас сильнее. По любым почти показателям . Признать духа не хватает а то что круговой начал сливать это плохо как для него так и для ЦСКА)) и в ЦСКА он будет играть только потому что некем больше ))) а не потому что он супер игрок
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    Номэд
    1717477397
    В общем, синит - наи*позорнейший позор российского футбола!
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    ilichkadr
    1717481358
    Остапа понесло...........
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    andrei-sarap-yandex
    1717481852
    МИХАИЛ КЕРЖАКОВ душа команды и раздевалки всегда подерживал команду и никогда не ныл. КРУГОВОЙ крыса нытик стукач и только из за российского паспорта играет.....играют лучшие на поле ..АНТУАН и некоторые бразильцы тоже не играют но не ноют всегда на позитиве....СЕМАК отвечает за команду а не КРУГОВОЙ .. не может играть и часто болел и с травмами..ДОЛОЙ ЛИМИТ да здраствует конкуренция
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    alp
    1717485643
    о чем это говорит? о том, что растренированный и после болезни Дуглас играет лучше чем максимально натренированный Круговой.. к сожалению, это не проблема Кругового - это проблема нашего футбола - действительно талантливые парни которые могли бы играть на уровне бразильцев попросту не попадают в проф клубы..
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    anatolich72
    1717491967
    Давно писал, что зенит могильщик нашего футбола. Команда чемпион всегда была базой для сборной, а сейчас мы не имеем ничего из-за политики одного недоклуба.
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    WE ARE FOR PETER
    1717494676
    В Спартаке эта сволочь точно была бы своей
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    FCSpartakM
    1717495037
    Кстати прям красноречиво показывает, что Семак там просто манекен, ему привозят иностранных специалистов, он их тупо на поле выпускает. А как какие-то проблемы с составом, то оказывается никакие схемы не наработаны.
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    СпорЦмен
    1717498358
    После этих слов, он может и в ЦСКА присесть. Дурачок не опытный.
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    raritet
    1717500332
    Проблема вот в чем. Сейчас как раз в игре футболисты , родившиеся в годы перестройки и чуть более поздний период. Все помнят. Рождаемость была еще ниже чем сейчас. Питались как попало. Где столько набрать талантов из такого нехорошего времени. Естественно , спортсмены из теплых стран более предрасположены к играм футбол, баскетбол, волейбол. Да и ментальность наша нужно признать далеко не немецкая. Семак не враг себе и собственной команде- играют лучше готовые. А уж сравнивать техничного Дугласа и Кругового...
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