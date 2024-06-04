Круговой рассказал о привилегированном положении легионеров в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что иностранным футболистам в петербургском клубе позволяют больше, чем россиянам.
– Клаудиньо и Вендел… Мне кажется, они должны были поиграть в РПЛ год-два и уехать в более сильный чемпионат. Они пересидели в России.
– Особенно Вендел! Он же просто не приехал на прошлые летние сборы команды.
– Он чуть ли не на каждые сборы стабильно опаздывал на 1-2 недели.
– И его даже не наказывали?
– Штраф какой-то выплачивал – и вперед, тренироваться.
– У легионеров в «Зените» привилегированное положение?
– Наверное, да.
– В чем это проявлялось?
– Ну взять даже эту ситуацию с Венделом. Он регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл.
А его конкурент, который добросовестно пахал, не играл. Со мной и Дугласом прошлой зимой было что-то похожее.
– Он тоже опоздал?
– Нет, просто пролечился почти все сборы. А я тренировался на максимуме от и до. Но в итоге на первую игру после возобновления чемпионата вышел он, а не я. Мне это трудно принять.
Я разговаривал с Богданычем: «Давайте объективно: Дуглас, когда он только приехал, и Дуглас сейчас – два разных футболиста». И он со мной согласился.
– Но как объяснил, что ты не играешь?
– Сказал, что Дуглас просто стабильнее. Но я бы не сказал, что у меня были какие-то сильные провалы в игре. Я просто молчал и продолжал работать, пытаясь зацепиться за шанс.
Но когда ты выходишь на поле спустя месяц перерыва – ноги вообще не слушаются, начинают дрожать от нагрузок. Показать свой лучший футбол в таких условиях практически нереально.
- Круговой ушел в ЦСКА, заключив контракт по схеме «4+1».
- Армейцы объявили о подписании игрока в январе, в тот же день его отправили в «Зенит-2».