Мостовой не верит в переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Александр Мостовой прокомментировал новость, что нападающий Александр Соболев этим летом может сменить «Спартак» на «Зенит».
«Это очень странно. Где Соболев будет играть в «Зените»? Там многие не играют. Может, это очередная утка?
Там есть Кассьерра, который забил больше 20 мячей. Есть Изидор, про которого совсем забыли. Там же еще Сергеев, Мостовой, Ерохин. Я не верю в это», – сказал Мостовой.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
- Сообщалось, что спартаковцы готовы рассмотреть предложение в размере 20-22 млн евро + бонусы.