Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой не верит в переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Мостовой не верит в переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

    Александр Мостовой прокомментировал новость, что нападающий Александр Соболев этим летом может сменить «Спартак» на «Зенит».

    «Это очень странно. Где Соболев будет играть в «Зените»? Там многие не играют. Может, это очередная утка?

    Там есть Кассьерра, который забил больше 20 мячей. Есть Изидор, про которого совсем забыли. Там же еще Сергеев, Мостовой, Ерохин. Я не верю в это», – сказал Мостовой.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
    • Сообщалось, что спартаковцы готовы рассмотреть предложение в размере 20-22 млн евро + бонусы.

    Новости по теме
    Мостовой спрогнозировал результат игры Беларусь – Россия 1
    Мостовой описал ничью сборной России с Украиной в 1999 году 4
    «Аллилуйя!»: Мостовой доволен кадровым решением «Спартака» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2024 21:54
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1717441796
    ...ну вот, уже продали и купили, а ты - "Не верю!" Взял и обломал всё(...
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1717442749
    Да фейк это ! Зачем эта гниль нам чемпионам
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1717446158
    Дельфин баклану не товарищ! Никуда Соболев не уходит! *
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1717460353
    если хорошие деньги пускай идёт СОБОЛЕВ в любую команду..лучше на лавки сидеть и получать милионы чем играть и получать в 6 раз меньше а если травма как у ФАЙЗУЛИНА ???? ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО ВЫБОРА.....ДОЛОЙ ЛИМИТ российские игроки будут старатся как в других странах без лимита.....КРУГОВОЙ провокатор и стукач ....СЕМАК НЕ ВРАГ КОМАНДЕ....каждый игорок отвечает за себя а главный тренер за команду...
    Ответить
    R_a_i_n
    1717482560
    Мостовой молчи, а то сглазишь.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+