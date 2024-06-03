Мостовой не верит в переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Александр Мостовой прокомментировал новость, что нападающий Александр Соболев этим летом может сменить «Спартак» на «Зенит».

«Это очень странно. Где Соболев будет играть в «Зените»? Там многие не играют. Может, это очередная утка?

Там есть Кассьерра, который забил больше 20 мячей. Есть Изидор, про которого совсем забыли. Там же еще Сергеев, Мостовой, Ерохин. Я не верю в это», – сказал Мостовой.