Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора»

Левый защитник Данил Круговой рассказал о своем скандальном переходе из «Зенита» в ЦСКА.
– Твой переход в ЦСКА свободным агентом – чуть ли не самый обсуждаемый трансфер этого года. Как вообще все вышло?
– Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими – до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт.
Но меня не устраивало мое положение в клубе. Перед Новым годом мне позвонил один из руководителей ЦСКА: «Мы заинтересованы в тебе. Как смотришь на то, чтобы начать переговоры?».
– То есть ты напрямую вел переговоры с ЦСКА?
– Конечно. У меня оставалось меньше шести месяцев контакта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами.
До конкретики дошло только с ЦСКА. Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом».
– Не сказав, что переходишь с ЦСКА?
– Да. Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора.
– В каком плане?
– Можно я не буду отвечать на этот вопрос?
– Боялся, что «Зенит» надавит на ЦСКА и трансфер сорвется?
– Пускай это будет твое мнение.
- ЦСКА объявил о подписании Кругового в январе.
- В тот же день его отправили в «Зенит-2».
- Контракт игрока с армейцами подписан по схеме «4+1».