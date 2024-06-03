Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора»

Левый защитник Данил Круговой рассказал о своем скандальном переходе из «Зенита» в ЦСКА.

– Твой переход в ЦСКА свободным агентом – чуть ли не самый обсуждаемый трансфер этого года. Как вообще все вышло?

– Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими – до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт.

Но меня не устраивало мое положение в клубе. Перед Новым годом мне позвонил один из руководителей ЦСКА: «Мы заинтересованы в тебе. Как смотришь на то, чтобы начать переговоры?».

– То есть ты напрямую вел переговоры с ЦСКА?

– Конечно. У меня оставалось меньше шести месяцев контакта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами.

До конкретики дошло только с ЦСКА. Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом».

– Не сказав, что переходишь с ЦСКА?

– Да. Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора.

– В каком плане?

– Можно я не буду отвечать на этот вопрос?

– Боялся, что «Зенит» надавит на ЦСКА и трансфер сорвется?

– Пускай это будет твое мнение.