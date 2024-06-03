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    • Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора»

    Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора»

    Левый защитник Данил Круговой рассказал о своем скандальном переходе из «Зенита» в ЦСКА.

    – Твой переход в ЦСКА свободным агентом – чуть ли не самый обсуждаемый трансфер этого года. Как вообще все вышло?

    – Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими – до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт.

    Но меня не устраивало мое положение в клубе. Перед Новым годом мне позвонил один из руководителей ЦСКА: «Мы заинтересованы в тебе. Как смотришь на то, чтобы начать переговоры?».

    – То есть ты напрямую вел переговоры с ЦСКА?

    – Конечно. У меня оставалось меньше шести месяцев контакта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами.

    До конкретики дошло только с ЦСКА. Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом».

    – Не сказав, что переходишь с ЦСКА?

    – Да. Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора.

    – В каком плане?

    – Можно я не буду отвечать на этот вопрос?

    – Боялся, что «Зенит» надавит на ЦСКА и трансфер сорвется?

    – Пускай это будет твое мнение.

    • ЦСКА объявил о подписании Кругового в январе.
    • В тот же день его отправили в «Зенит-2».
    • Контракт игрока с армейцами подписан по схеме «4+1».

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    Источник: Sport24

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    03.06.2024 21:21
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    Комментарии (14)
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    ягуар1979
    1717439379
    крысеныш однако только не ной когда на банке сидеть будешь в конюшне
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    ...уефан
    1717441341
    ...да всё нормально, ни кто в тебя камней кидать не будет, кроме бывших "своих"...
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1717443039
    Из ЦСКА прямая дорога в спам,там прикроют !
    Ответить
    Инокентий
    1717443802
    А как же договор о непереманивание игроков?
    Ответить
    Инокентий
    1717443898
    Думается мне, надо у кляч парочку игроков увести!
    Ответить
    Suvorov71
    1717446796
    Человек захотел уйти из помойки, а его теперь осуждают, так он все сделал правильно,деньги чуть-чуть подбил, а теперь будет играть в нормальной команде, и не будет позора
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    subbotaspartak
    1717480575
    Пришёл в зубной, стали навязывать лечение. Я сказал - Это мои зубы, делаем как и где я скажу
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