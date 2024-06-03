Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Арсен Захарян заболел.

Сегодня полузащитник «Реал Сосьедада» пропустил занятие национальной команды.

– В тренировке не принимал участие Арсен Захарян. Что с ним случилось?

– Температура. Надеемся, что ничего сверхъестественного. Заболело горло и поднялась небольшая температура.