Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Арсен Захарян заболел.
Сегодня полузащитник «Реал Сосьедада» пропустил занятие национальной команды.
– В тренировке не принимал участие Арсен Захарян. Что с ним случилось?
– Температура. Надеемся, что ничего сверхъестественного. Заболело горло и поднялась небольшая температура.
- Сборная России проведет в Минске товарищеский матч с Беларусью.
- Игра состоится в пятницу, 7 июня, в 20:00 мск.
- Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 40 официальных матчах (1829 минут) в дебютном сезоне в «Сосьедаде».