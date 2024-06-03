Реакция Мостового на увольнение Федотова из ЦСКА

Александр Мостовой порассуждал об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

«Есть результат – ты хороший, нет результата – ты сразу становишься плохим. К сожалению, такова правда всех видов спорта.

Здесь даже нечего гадать. ЦСКА занял шестое место, поэтому и уволили. Он занимал второе место с ЦСКА и выигрывал Кубок России – был на коне и все хотели видеть. Это нормальная история», – сказал Мостовой.