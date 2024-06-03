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    Реакция Мостового на увольнение Федотова из ЦСКА

    Александр Мостовой порассуждал об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

    «Есть результат – ты хороший, нет результата – ты сразу становишься плохим. К сожалению, такова правда всех видов спорта.

    Здесь даже нечего гадать. ЦСКА занял шестое место, поэтому и уволили. Он занимал второе место с ЦСКА и выигрывал Кубок России – был на коне и все хотели видеть. Это нормальная история», – сказал Мостовой.

    • Федотов возглавлял ЦСКА на протяжении двух сезонов.
    • Под его руководством команда стала серебряным призером РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России в прошлом году.
    • Армейский клуб уволил тренера без компенсации.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.06.2024 20:11
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    Комментарии (10)
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    Ганнибал Лектор
    1717435817
    Ну теперь понятно, куда собрался Игнашевич
    Ответить
    Алекс636363
    1717438171
    от игнашевича толку не будет. не его уровень
    Ответить
    paracetamol
    1717438277
    А я даже рад. Конюшня - не подходящий клуп для классного тренера. Зря Федотов из Сочи ушел, сейчас бы лидировали вместе с Зенитом!
    Ответить
    Вомбат
    1717438296
    Говорят, вместо него будет Николич. Почему не Ивич, не понимаю. Видели мы работу и того и другого.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1717438440
    Так тому и быть! Денег на футболистов нет и списали тренера)
    Ответить
    Bozigit
    1717484984
    Америку открыли)
    Ответить
    ABF
    1717499535
    Глубоко сказанул… ВнушаИт!
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1717533834
    Федотыч наверное в Балтику пойдёт. Такие слухи были. Ну, а что на сезон вполне могут договориться. За этот сезон Балтика вполне может выйти. У Федотова есть опыт в ФНЛ, что важно, причём опыт именно вывода команды в РПЛ. Он с Оренбургом заходил в элиту. Опять же и в РПЛ достойно себя проявил: серебро с Сочи, серебро с ЦСКА, кубок с ЦСКА. Думается, Ростех его может рассмотреть пока ещё свободен.
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