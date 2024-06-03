Петржела поддержал переход Соболева в «Зенит»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил новость об интересе петербургского клуба к форварду «Спартака» Александру Соболеву.

«Честно говоря, я понятия не имею, как сейчас играет Соболев – давно не видел матчей с его участием. Но, думаю, он определенно лучше Артура и Изидора.

Да и вообще, чем больше россиян будет в команде, тем лучше. Это ненормально, что в «Зените» столько иностранцев вместо российских футболистов», – сказал Петржела.