Петржела поддержал переход Соболева в «Зенит»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил новость об интересе петербургского клуба к форварду «Спартака» Александру Соболеву.
«Честно говоря, я понятия не имею, как сейчас играет Соболев – давно не видел матчей с его участием. Но, думаю, он определенно лучше Артура и Изидора.
Да и вообще, чем больше россиян будет в команде, тем лучше. Это ненормально, что в «Зените» столько иностранцев вместо российских футболистов», – сказал Петржела.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
- Сообщалось, что спартаковцы готовы рассмотреть предложение в размере 20-22 млн евро + бонусы.