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    Петржела поддержал переход Соболева в «Зенит»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил новость об интересе петербургского клуба к форварду «Спартака» Александру Соболеву.

    «Честно говоря, я понятия не имею, как сейчас играет Соболев – давно не видел матчей с его участием. Но, думаю, он определенно лучше Артура и Изидора.

    Да и вообще, чем больше россиян будет в команде, тем лучше. Это ненормально, что в «Зените» столько иностранцев вместо российских футболистов», – сказал Петржела.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
    • Сообщалось, что спартаковцы готовы рассмотреть предложение в размере 20-22 млн евро + бонусы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.06.2024 19:56
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    Комментарии (37)
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    ягуар1979
    1717439257
    у чеха совсем фляга засвистела зачем это полено нужно )))
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    Бар1
    1717443559
    надо же именно чеха задевает ,что в руской команде руских мало,а сами то зенитовцы? Руские ли они? Миллер кто это?
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    Кронштадт65
    1717448435
    как странно не знаю как сейчас играет дельфинчик , но лучше чем Артур. Бред какой-то
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    subbotaspartak
    1717472202
    Допустим переход состоялся. И все воняющие сейчас на странице будут рукоплескать выдающемуся игроку
    Ответить
    andr2112
    1717478077
    «Честно говоря, я понятия не имею, как сейчас играет Соболев – давно не видел матчей с его участием. Но, думаю, он определенно лучше Петержелы и Изидора.
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    Зарема лис
    1717479953
    Забирайте, за 20 его нужно отправлять даже не разговаривая
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1717496499
    Какой то дятел под воздействием наркотиков написал про интерес зенита к соболеву и все повелись
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1717500670
    Чей это инсайд, одна бабка сказала?)))
    Ответить
    Влад-Васильев-yandex
    1717519917
    Нет более грязного и вонючего языка, чем как у Петржелы! Впрочем, что могут ещё говорить настоящие, патентованные Педро...??
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    Arvlad
    1717526546
    Кстати, а у самого Соболя кто-то спросил, хочет ли он уходить из команды, да ещё и в Зенит...
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