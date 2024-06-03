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    В ЦСКА объяснили отставку Федотова

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера.

    «Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона.

    Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за два года.

    Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определeнная перезагрузка, новые эмоции и новые идеи.

    Мы искренне желаем Владимиру Валентиновичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Имя же нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время», – сказал Бабаев.

    • Федотов возглавлял ЦСКА на протяжении двух сезонов.
    • Под его руководством команда стала серебряным призером РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России в прошлом году.
    • В сезоне-2023/24 москвичи финишировали в чемпионате только на 6-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.06.2024 18:32
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    Комментарии (12)
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    Semenycch
    1717429009
    Теперь его и в Сочи не возьмут!
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    VVM1964
    1717429159
    В.В. уволен - "необходимы определeнная перезагрузка, новые эмоции и новые идеи"... - ЭХ, весьма благозвучно ... )
    Ответить
    DVOK68
    1717429342
    Нет Гинера нет побед.Взамен тренерская чехарда,коя оченно знакома)
    Ответить
    Cleaner
    1717429545
    Хорошо, что до осени с Федотовым тянуть не стали. С этим тренером в новом чемпионате ЦСКА ну СОВСЕМ ничего не светило...
    Ответить
    Desma
    1717430129
    Игровые тенденции у коней более чем скромные. Видимо автобусы надоели не только болельщикам, но и руководству.
    Ответить
    Таврида
    1717431054
    Как бы еще самого Бабаева поменять, засиделся кучерявый...
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1717431605
    Игнашевича возьмут, самая вероятная кандидатура.
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