В ЦСКА объяснили отставку Федотова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера.

«Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона.

Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за два года.

Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определeнная перезагрузка, новые эмоции и новые идеи.

Мы искренне желаем Владимиру Валентиновичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Имя же нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время», – сказал Бабаев.