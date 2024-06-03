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    • Карпин оценил вероятность продолжения работы в сборной России

    Карпин оценил вероятность продолжения работы в сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

    «Когда будет встреча вторая и дальше – не знаю, будет ли она – не знаю. Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы – да.

    В любой работе есть нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинского, такие мелкие вещи, которые у меня даже не прописаны, но хотелось бы свое видение изложить.

    Переговорный процесс двусторонний, 50 на 50 что подпишу контракт«, – сказал Карпин.

    • Тренер работает в сборной с лета 2021 года.
    • Его контракт с РФС истекает 31 июля.
    • Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».

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    Источник: ТАСС

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    03.06.2024 17:16
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    Комментарии (3)
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    BRO_football
    1717425406
    А что Карпину не нравится? Можно нихрена не делать, иногда катать товарищеские матчи и за это большую зарплату получать.
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    ЮНик
    1717428494
    Какая нафиг это "работа"? Это счастье! Просто ни за что получать солидное бабло и гонять товарняки с Кубой и белорусами. Назначьте меня за зарплату в сто раз ниже, результаты будут те же.
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    Cleaner
    1717431328
    Валере бабло капает, ОТВЕТСТВЕННОСТИ за РЕЗУЛЬТАТ никакой. Так можно лет до восьмидесяти главным тренером просидеть! Ростов разваливается? Да и пофиг Карпину. Он то ни в чем не виноват. Во всем виноваты игроки, которые САХАР жрут, и плохие журналисты...(((
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