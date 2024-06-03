Карпин оценил вероятность продолжения работы в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.
«Когда будет встреча вторая и дальше – не знаю, будет ли она – не знаю. Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы – да.
В любой работе есть нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинского, такие мелкие вещи, которые у меня даже не прописаны, но хотелось бы свое видение изложить.
Переговорный процесс двусторонний, 50 на 50 что подпишу контракт«, – сказал Карпин.
- Тренер работает в сборной с лета 2021 года.
- Его контракт с РФС истекает 31 июля.
- Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».