Карпин оценил вероятность продолжения работы в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

«Когда будет встреча вторая и дальше – не знаю, будет ли она – не знаю. Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы – да.

В любой работе есть нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинского, такие мелкие вещи, которые у меня даже не прописаны, но хотелось бы свое видение изложить.

Переговорный процесс двусторонний, 50 на 50 что подпишу контракт«, – сказал Карпин.