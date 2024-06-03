Карпин отреагировал на празднование игроков «Зенита» с сигарами

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к курению футболистов.

Игроки «Зенита» курили сигары в раздевалке после победы в Фонбет Кубке России.

В суперфинале турнира петербуржцы победили «Балтику» со счетом 2:1, оформив внутренний требл в сезоне-2023/24.

– Видели, как «Зенит» праздновал Кубок? Не странно, что они закурили сигары прямо в раздевалке?

– Для меня это не странно. Совершенно нормально. Я сам курил, и не сигары. Когда был игроком, после игры курил сигареты в раздевалке. Не при тренере, но в душе. А в сигарах даже дым в легкие не пропускаешь.

В нынешнем «Ростове» никто не курит, насколько я знаю. Типа стали профессионалами. Толку? Это другой вопрос.