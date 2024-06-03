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    • Карпин отреагировал на празднование игроков «Зенита» с сигарами

    Карпин отреагировал на празднование игроков «Зенита» с сигарами

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к курению футболистов.

    • Игроки «Зенита» курили сигары в раздевалке после победы в Фонбет Кубке России.
    • В суперфинале турнира петербуржцы победили «Балтику» со счетом 2:1, оформив внутренний требл в сезоне-2023/24.

    – Видели, как «Зенит» праздновал Кубок? Не странно, что они закурили сигары прямо в раздевалке?

    – Для меня это не странно. Совершенно нормально. Я сам курил, и не сигары. Когда был игроком, после игры курил сигареты в раздевалке. Не при тренере, но в душе. А в сигарах даже дым в легкие не пропускаешь.

    В нынешнем «Ростове» никто не курит, насколько я знаю. Типа стали профессионалами. Толку? Это другой вопрос.

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    Источник: Sport24

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    03.06.2024 16:40
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1717422529
    Красавчик...
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717424115
    Круто
    Ответить
    Garrincha58
    1717427847
    а что им сейчас делать, если не покурить да и выпить хочется они же шампусик плескают в друг друга и тут же пьют да и наверняка вискариком в отпуске по балуются они же те же люди, а им как говорится ничто не чуждо
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717439363
    Молодец Валера
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