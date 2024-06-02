Круговой поблагодарил «Зенит-2» перед уходом в ЦСКА

Защитник Данил Круговой попрощался с «Зенитом-2». Он уходит в ЦСКА.

«Желаю команде удачи. Благодарен ей, что меня приняла, я провeл здесь хороший период.

Насколько доволен своей игрой за «Зенит-2»? Конечно же, хотелось делать результативное действие в каждом матче, но в итоге – гол и две передачи. Тем не менее доволен, что провeл все игры от стартового до финального свистка. Были повреждения, приходилось играть через боль, потому что очень хотел постоянно находиться на поле. Спасибо тренерскому штабу за доверие!» – сказал Круговой.