«Реал» одержал победу в финальном матче Лиги Чемпионов над дортмундской «Боруссией», итоговый счет 0:2.

Адейеми выскочил один на один и не смог реализовать свой шанс.

На 23-й минуте матча игроки «Боруссии» были очень близки к тому, чтобы открыть счет, но удар пришелся в штангу.

Куртуа спас «Реал» от гола на 28-й минуте матча.

Дани Карвахаль открыл счет на 74-й минуте матча.

На 82-й минуте матча Кобель спас свою команду.

Кобел спас команду от гола после удара Тони Крооса со штрафного.

На 83-й минуте матча Винисиус забил второй гол.

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