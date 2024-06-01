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    • Обзор матча «Боруссия» Д – «Реал» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Боруссия» Д – «Реал» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Реал» одержал победу в финальном матче Лиги Чемпионов над дортмундской «Боруссией», итоговый счет 0:2.

    Адейеми выскочил один на один и не смог реализовать свой шанс.

    На 23-й минуте матча игроки «Боруссии» были очень близки к тому, чтобы открыть счет, но удар пришелся в штангу.

    Куртуа спас «Реал» от гола на 28-й минуте матча.

    Дани Карвахаль открыл счет на 74-й минуте матча.

    На 82-й минуте матча Кобель спас свою команду.

    Кобел спас команду от гола после удара Тони Крооса со штрафного.

    На 83-й минуте матча Винисиус забил второй гол.

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    Источник: FootColic

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    01.06.2024 23:57
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