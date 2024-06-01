Президент «Урала» назвал виновного в вылете в Первую лигу

Григорий Иванов, президент «Урала», высказался о вылете в Первую лигу.

«Урал» после 11 сезонов в РПЛ вылетел в Первую лигу.

В переходных матчах команда уступила «Акрону».

Иванов возглавляет «Урал» более 20 лет.

«Прежде всего, во всем виноват я! Я должен был раньше отреагировать, что-то поменять. Принять решение по тренеру. Но я до последнего верил, что Михалыч (Виктор Гончаренко – прим. «Бомбардира») все выправит. Эх... Случилось так, как случилось. Надо спрашивать не с тренеров, а с себя.

Самая большая вина лежит на мне. Я ждал, не стал ничего менять... Ничего не хочу сказать сейчас плохого про Гончаренко. Видел, что он и его помощники на 100 процентов отдавались работе. Но я был как будто зомбирован и вовремя не поменял тренера. Повторяю: вся вина на мне!» – сказал Иванов.