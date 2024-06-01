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    Президент «Урала» назвал виновного в вылете в Первую лигу

    Григорий Иванов, президент «Урала», высказался о вылете в Первую лигу.

    • «Урал» после 11 сезонов в РПЛ вылетел в Первую лигу.
    • В переходных матчах команда уступила «Акрону».
    • Иванов возглавляет «Урал» более 20 лет.

    «Прежде всего, во всем виноват я! Я должен был раньше отреагировать, что-то поменять. Принять решение по тренеру. Но я до последнего верил, что Михалыч (Виктор Гончаренко – прим. «Бомбардира») все выправит. Эх... Случилось так, как случилось. Надо спрашивать не с тренеров, а с себя.

    Самая большая вина лежит на мне. Я ждал, не стал ничего менять... Ничего не хочу сказать сейчас плохого про Гончаренко. Видел, что он и его помощники на 100 процентов отдавались работе. Но я был как будто зомбирован и вовремя не поменял тренера. Повторяю: вся вина на мне!» – сказал Иванов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2024 23:40
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    Комментарии (18)
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    Вадим-Бобаревский-google
    1717286313
    Обидно, досадно, ну ладно.Главное сейчас подобрать квалифицированный тренерский штаб и удержать костяк команды.
    Ответить
    алдан2014
    1717287154
    Ловко. Виноват я,но тренерский штаб гов но
    Ответить
    aldo conte
    1717287228
    Раз виноват - в отставку!
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717294644
    Где главные слова: всё, я ухожу
    Ответить
    JIEGEHDA
    1717308244
    Не знаю ребята о чем вы . Но чел как мужик принял вину . Признал . Возможно обещал сверху что уже следущий сезон вернёт в РПЛ . Ведь даже Динамо туда залетало
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    sined1951
    1717309280
    Иванов откровенно надоел. Не тренирует. не играет, бегает около скамейки команды, высказывается по любым поводам. Короче, надоел!!!
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1717309495
    И так по кругу)) Иванову выйти за Витей надо
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    FCSpartakM
    1717316424
    Себя он, конечно, увольнять не будет за вину
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    lNeTl
    1717321537
    Игроков надо было менять, усиливать команду, а не тренера.
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    ЭкзистенциальныйУжас
    1717324897
    А игроки виноваты вообще бывают? Постоянно тренер типо крайний, когда у тебя обойма из 30 игроков, и никто не играет, а виноват тренер. Запрет на публичное обсуждение игроков? Возьмите пуделя к примеру, качалкина, вот там люди реально говорят о проблемах, а не слова подбирают
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