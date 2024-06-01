Президент «Урала» после вылета из РПЛ призвал расширить лигу до 18-20 команд

Григорий Иванов, президент «Урала», считает, что РПЛ нужно расширить.

«Урал» после 11 сезонов в РПЛ вылетел в Первую лигу.

В переходных матчах команда уступила «Акрону».

Иванов возглавляет «Урал» более 20 лет.

«Мне задавали этот вопрос – стоит ли расширять РПЛ и я всегда говорил, что да. И мы голосовали за 18 команд в ней, но к нам не прислушались. Три команды с современными стадионами, где был чемпионат мира, сейчас уйдут, и как дальше будет, никто не понимает. У нас есть достойные города, у нас большая страна. Не в том дело, что мы вылетели. У нас большая страна, а за Уралом футбола нет, и сейчас на Урале не будет большого футбола.

В Калининграде шикарный стадион и шикарные болельщики. В Сочи хороший стадион к Олимпиаде построили. Моe мнение, что в РПЛ должно быть 18-20 команд, но решили так, как решили. Мы об этом говорили и год, и два назад», – сказал Иванов.