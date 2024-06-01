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    • Президент «Урала» после вылета из РПЛ призвал расширить лигу до 18-20 команд

    Президент «Урала» после вылета из РПЛ призвал расширить лигу до 18-20 команд

    Григорий Иванов, президент «Урала», считает, что РПЛ нужно расширить.

    • «Урал» после 11 сезонов в РПЛ вылетел в Первую лигу.
    • В переходных матчах команда уступила «Акрону».
    • Иванов возглавляет «Урал» более 20 лет.

    «Мне задавали этот вопрос – стоит ли расширять РПЛ и я всегда говорил, что да. И мы голосовали за 18 команд в ней, но к нам не прислушались. Три команды с современными стадионами, где был чемпионат мира, сейчас уйдут, и как дальше будет, никто не понимает. У нас есть достойные города, у нас большая страна. Не в том дело, что мы вылетели. У нас большая страна, а за Уралом футбола нет, и сейчас на Урале не будет большого футбола.

    В Калининграде шикарный стадион и шикарные болельщики. В Сочи хороший стадион к Олимпиаде построили. Моe мнение, что в РПЛ должно быть 18-20 команд, но решили так, как решили. Мы об этом говорили и год, и два назад», – сказал Иванов.

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    Источник: ТАСС

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    01.06.2024 21:08
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    Комментарии (18)
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    BRO_football
    1717268815
    Потому что есть такая штука как спортивный принцип. И играть в РПЛ должен тот кто сильнее, а не тот, кому посчастливилось за государственный счёт построить стадион. Да и что Иванову не нравится? Что значит нет футбола на Урале? А ФНЛ? Там тоже в футбол играют.
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    Desma
    1717268823
    Если при 16 командах 6 команд ни о чём, а 4 - полный трындец, то каков будет уровень чемпионата при 18-20? Уже сейчас можно сказать, что в следующем сезоне будут бороться за выживание: Динамо Махачкала, Акрон. Факел, Пари НН, Оренбург.
    Ответить
    BAIv
    1717269050
    Кубок вернуть нормальный, а команд можно и 18, пусть месят...
    Ответить
    Андреич
    1717269712
    С "Мордовия-Арена" на 44 тысячи мест как быть? Срочно создать заново ФК и экстерном в РПЛ? Нет уж, спортивный принцип во главу угла. Вылетели, так вылетели.
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    Pourquoi pas
    1717274705
    Шиш те, Гриша! Работай давай!!! Ну или уё...!
    Ответить
    Pourquoi pas
    1717274894
    Ага! И зону вылета, и зону стыков расширить до 5+5!!!
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    anatolich72
    1717302900
    Зачем нищету плодить.
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    1717304758
    Ну старая песня пахаря
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    subbotaspartak
    1717305043
    На тот год они вылетят... а давайте увеличим до 24... три стадиона уйдут... а уйдут зрители с ваших больших стадионов, а играть Зениты и Спартаки будут на детской площадке в Жигулёвске
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    bashnat013
    1717421089
    Давайте увеличим только без урала
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