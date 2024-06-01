Винисиус Жуниор болел перед финалом Лиги чемпионов

В четверг и пятницу у бразильского вингера «Реала» Винисиуса была высокая температура, сообщает Relevo. В его окружении были обеспокоены тем, в каком состоянии он подойдет к матчу.
В эти дни Винисиус принимал лекарства, которые быстро подействовали – сегодня ему стало лучше, температура пришла в норму. Игрок выйдет на финальный матч Лиги чемпионов в стартовом составе.
- В решающем матче турнира «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией».
- Игра состоится сегодня, 1 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.