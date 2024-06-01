270 болельщиков «Реала» не попали на финал ЛЧ из-за поломки самолета

270 болельщиков «Реала» не смогли вовремя вылететь в Лондон, чтобы посетить финал Лиги чемпионов-2023/24. Рейс был отменен из-за поломки самолета, а авиакомпания не предоставила других вариантов перелета в Лондон.

Узнав о произошедшем, «Реал» постарался пересадить болельщиков на другие рейсы. Однако только 16 из них уже смогли улететь.

Поездка была организована клубом болельщиков мадридской команды через туристическое агентство. Каждый из пострадавших заплатил 1 095 евро.

Хотя клуб не занимался организацией поездки, «Реал» подарит билет в ВИП-ложу на «Сантьяго Бернабеу» каждому из 270 человек, кто не сможет добраться до Лондона.