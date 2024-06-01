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    Сычев дал совет Сафонову перед его трансфером в «ПСЖ»

    Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев прокомментировал скорый переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    «Я считаю, что переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» – это прекрасная реклама уровня нашего чемпионата и топ-игроков. Поэтому это однозначно успех и академии «Краснодара», и лично Сергея Николаевича Галицкого, который подготовил такого качественного игрока в топ-клуб.

    «Марсель» и «ПСЖ» – враги навек, как говорится, могу помочь только советом. Самое главное – учить язык и адаптироваться в коллективе.

    Там все создано для футбола. Нужно просто показывать себя. Сафонов, конечно, соответствует уровню «ПСЖ» и чемпионата Франции, считаю, что у него хорошие перспективы стать номером 1. А потом попасть в топ-чемпионат», – сказал Сычев.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.

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    Источник: ТАСС

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    01.06.2024 17:20
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1717253626
    Сафонов уезжает из Топ-чемпионата в чемпионат Лягушачий. Но в Топ клуб!
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    AtticusFinch
    1717258506
    Сафонову уже столько советов надавали....
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