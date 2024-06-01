Сычев дал совет Сафонову перед его трансфером в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев прокомментировал скорый переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Я считаю, что переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» – это прекрасная реклама уровня нашего чемпионата и топ-игроков. Поэтому это однозначно успех и академии «Краснодара», и лично Сергея Николаевича Галицкого, который подготовил такого качественного игрока в топ-клуб.

«Марсель» и «ПСЖ» – враги навек, как говорится, могу помочь только советом. Самое главное – учить язык и адаптироваться в коллективе.

Там все создано для футбола. Нужно просто показывать себя. Сафонов, конечно, соответствует уровню «ПСЖ» и чемпионата Франции, считаю, что у него хорошие перспективы стать номером 1. А потом попасть в топ-чемпионат», – сказал Сычев.