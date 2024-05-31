Кассьерра высказался о титуле лучшего бомбардира чемпионата России

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему во второй части сезона в РПЛ у него была серия без забитых мячей и поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России с «Балтикой».

– Поздравляем с тем, что вы стали лучшим бомбардиром чемпионата. У вас была затяжная серия без забитых мячей. Чем можно объяснить то, что вы не забивали довольно долго – между матчем с «Краснодаром» и игрой в Грозном.

– Это футбол, такое случается. Перед этой негативной серией у меня была достаточно продолжительная, наоборот, результативная серия. Потом наступила голевая засуха. Несмотря на то, что так происходит, я продолжаю работать, работаю на максимуме и делаю все, что от меня зависит. Увы, иногда мяч заходит в ворота, иногда нет.

Самое главное – что удалось много забить «Ахмату», мотивированным и сфокусированным подойти к матчу против «Ростова». Пусть не удалось забить, но в итоге мы победили, взяли титул. Думаю, в конечном счете командные успехи – это самое главное.

– Матео, вы стали лучшим бомбардиром чемпионата. Чтобы стать лучшим бомбардиром Кубка, нужно забить три гола. Сейчас лидирует Иван Сергеев с пятью мячами. Есть ли мотивация и желание стать в этом сезоне лучшим бомбардиром и чемпионата, и Кубка России?

– Нет. Вы знаете, для меня самое важное, чтобы победила команда, и мы завоевали титул. Это куда важнее и всегда будет важнее для меня, чем индивидуальные достижения. Титул лучшего бомбардира чемпионата уже позади, сейчас весь фокус на игре против «Балтики». Безусловно, я буду стараться помогать команде, но неважно, кто забьет. Главное, чтобы мы победили.

– Хочу вернуть вас к одному эпизоду, может, не самому приятному, но это тоже часть победного пути. После вашего касания был пенальти в матче с ЦСКА, судьи посмотрели повтор и назначили его. У вас очень долго было такое лицо, будто небо упало на землю, было недоумение. Что вы испытали в тот момент?

– Да, действительно, мне было очень грустно и тяжело в тот момент, потому что мы играли дома и прекрасно понимали, что в случае победы сохранили бы за собой первую строчку. Была отличная возможность держаться на вершине без каких-то нервов.

Это футбол, здесь такое происходит. Могло со мной такое случиться, могло с кем-то еще. Одно движение и все, футбол тебя наказывает. Но самое главное, что я стараюсь всегда оставлять в голове только положительные воспоминания, об отрицательных стараюсь не вспоминать. В итоге все пришло к тому, что на матч с «Ростовом» мы вышли максимально сконцентрированными и собранными, выполнили свою задачу и, к счастью, смогли победить. В конечном счете титул –это самое главное.