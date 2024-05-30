Газизов прокомментировал возможный переход Дзюбы в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не исключил, что клуб подпишет свободного агента Артема Дзюбу.
«У нас скромный, но достойный бюджет. Артем Дзюба – звезда, человек, который все всем доказал. Если мы сойдемся, то почему нет?
Нам было бы интересно с ним поработать. Будем только рады приветствовать Артема у нас», – сказал Газизов.
- 35-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале 2023 года.
- За полтора сезона он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.
- Рыночная стоимость форварда – 2,8 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»