Газизов прокомментировал возможный переход Дзюбы в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не исключил, что клуб подпишет свободного агента Артема Дзюбу.

«У нас скромный, но достойный бюджет. Артем Дзюба – звезда, человек, который все всем доказал. Если мы сойдемся, то почему нет?

Нам было бы интересно с ним поработать. Будем только рады приветствовать Артема у нас», – сказал Газизов.