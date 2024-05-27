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    • Газзаев перечислил виновных в упущенном чемпионстве «Динамо»

    Газзаев перечислил виновных в упущенном чемпионстве «Динамо»

    Бывший игрок и тренер «Динамо» Валерий Газзаев высказался об упущенном чемпионстве москвичей.

    • «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1).
    • Для чемпионства москвичам нужно было не проиграть.
    • У «Динамо» не было чемпионства с 1976 года.

    «Динамо» имело лучший вариант из трех команд. У них был более легкий вариант стать чемпионом. Я думаю, что это полностью вина главного тренера, потому что не подготовились.

    Более того, вина и журналистов и комментаторов, которые перед игрой с «Краснодаром» говорили, что «Динамо» – практически чемпион, им нужна только ничья.

    Мы видели, что команда выглядела по‑другому. Футболисты не показали того настроя, который должен был быть», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.05.2024 20:59
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1716833369
    ...у него ещё и журналисты с комментаторами виноваты?... Сглазили?)...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716835108
    Может и ты виноват? Ты же динамовец, депутат гос. думы, приехал бы, помог, подсказал.
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    VPERDIV SPARTAK
    1716835218
    Личка виноват и штаб,опыта нет как и в Краснодаре
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    Ганнибал Лектор
    1716838820
    Журналисты, комментаторы, маги и хироманты... Кто угодно, только не футболисты, которые на решающий матч вышли на полусогнутых. Понятно, почему пес не тренирует больше. Это не тренер, это деpbмо какое-то...
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    serhio80
    1716841642
    Ты усы то когда сбреешь?
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    алдан2014
    1716860149
    Опять бред несёт. Проклятие не сбритых усов действует на мозг
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