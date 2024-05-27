Газзаев перечислил виновных в упущенном чемпионстве «Динамо»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Валерий Газзаев высказался об упущенном чемпионстве москвичей.

«Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1).

Для чемпионства москвичам нужно было не проиграть.

У «Динамо» не было чемпионства с 1976 года.

«Динамо» имело лучший вариант из трех команд. У них был более легкий вариант стать чемпионом. Я думаю, что это полностью вина главного тренера, потому что не подготовились.

Более того, вина и журналистов и комментаторов, которые перед игрой с «Краснодаром» говорили, что «Динамо» – практически чемпион, им нужна только ничья.

Мы видели, что команда выглядела по‑другому. Футболисты не показали того настроя, который должен был быть», – сказал Газзаев.