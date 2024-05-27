Глава «Зенита» ответил, получит ли Круговой золотую медаль РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что золотую медаль РПЛ получит в том числе Данил Круговой.

Круговой выступал за основу «Зенита» в осенней части сезона.

Зимой игрок договорился о летнем трансфере ЦСКА, что не понравилось «Зениту».

В ответ клуб отправил Кругового в «Зенит-2».

«Те футболисты, которые по ходу сезона были в команде и оказывались в заявке «Зенита» хотя бы на один матч, получат золотую медаль. Есть ребята, которые во второй половине сезона отыграли на правах аренды в других клубах, но в ходе осенней части сезона выходили на поле в составе «Зенита».

Однако критерий именно такой – попадание в заявку хотя бы на одну официальную встречу в сезоне. Золотые медали всех таких игроков уже ждут. Включая Даниила Кругового. Это отражает простой факт – побеждает команда и вклад каждого трудно переоценить», – сказал Медведев.