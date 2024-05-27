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    • Глава «Зенита» ответил, получит ли Круговой золотую медаль РПЛ

    Глава «Зенита» ответил, получит ли Круговой золотую медаль РПЛ

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что золотую медаль РПЛ получит в том числе Данил Круговой.

    • Круговой выступал за основу «Зенита» в осенней части сезона.
    • Зимой игрок договорился о летнем трансфере ЦСКА, что не понравилось «Зениту».
    • В ответ клуб отправил Кругового в «Зенит-2».

    «Те футболисты, которые по ходу сезона были в команде и оказывались в заявке «Зенита» хотя бы на один матч, получат золотую медаль. Есть ребята, которые во второй половине сезона отыграли на правах аренды в других клубах, но в ходе осенней части сезона выходили на поле в составе «Зенита».

    Однако критерий именно такой – попадание в заявку хотя бы на одну официальную встречу в сезоне. Золотые медали всех таких игроков уже ждут. Включая Даниила Кругового. Это отражает простой факт – побеждает команда и вклад каждого трудно переоценить», – сказал Медведев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.05.2024 19:46
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    Комментарии (37)
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    VPERDIV SPARTAK
    1716828573
    Все правильно! Мы же не днищенский спартак засратый! Все один за всех и все за одного,потому и шесть раз подряд чемпионы
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    WILDLING_HRUNDEL
    1716830945
    Все так все и это верное решение
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    ...уефан
    1716831326
    ...и каждому баклану по алюминиевому кольцу на лапку)...
    Ответить
    Suvorov71
    1716831650
    А почему и нет, ведь закупали на всех
    Ответить
    Клубничный
    1716833855
    Увы, любое г, хоть оно и на 1 секунду оказалось на скамейке запасных Великого Зенита, ........ Все равно должно отдать и медаль, хоть и за 1 секунду проведенную на скамейке запасных..... Вот так вот......
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    Garrincha58
    1716873691
    это из той оперы когда всем игрокам сборной дали ЗМС за выход в 1/4 на ЧМ
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