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    • Гурцкая: «Подарю Личке после упущенного чемпионства книги «Горе от ума» и «Идиот»

    Гурцкая: «Подарю Личке после упущенного чемпионства книги «Горе от ума» и «Идиот»

    Футбольный агент и блогер Тимур Гурцкая пообещал подарки главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке после 30-го тура РПЛ.

    • «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1).
    • Для чемпионства москвичам нужно было не проиграть.
    • У «Динамо» не было чемпионства с 1976 года.

    «Я подготовил три книжки на 30-й тур. Первая отправляется в Остраву тренеру «Динамо». Александр Грибоедов – великий русский классик – «Горе от ума» называется. Это стартовый состав, который он поставил.

    Вторая книжка тоже отправляется ему – называется «Идиот». Но это не я его оскорбляю, это Федор Михайлович Достоевский. Это ему за замены во втором тайме.

    Ну и эту книжку мы оставим, наверное, у себя: все, кто болел против «Зенита», – это «Униженные и оскорбленные», тоже Достоевского. Классик нам закрыл весь сезон», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.05.2024 19:37
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    Комментарии (8)
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    WE ARE FOR PETER
    1716828077
    И это правильно) а мы чемпионы )
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    DOCTOR PENALTY
    1716828307
    Сам читай и перечитывай - тебе это полезнее, более необходимо.
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    VPERDIV SPARTAK
    1716828689
    В чпартак тоже книжонку закинь) хотя им бесполезно,секта безмозглая что с них возьмёшь
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    Suvorov71
    1716831873
    Так Идиот - это ты
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    subbotaspartak
    1716867536
    Гурцкая: «Подарю Личке после упущенного чемпионства книги «Горе от ума» и «Идиот"... и инструкцию Динамо-машины
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    SLADE2019
    1716875250
    Гурцкая, со своими ослиными остротами, шел бы ты подальше. Детям своим и внукам книжки дари, авось поумнее родителя (дедка) станут. Хотя, извиняюсь, на Достоевском они умнее его не станут, один в один в родителя (деда) будут.
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