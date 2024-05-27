Гурцкая: «Подарю Личке после упущенного чемпионства книги «Горе от ума» и «Идиот»

Футбольный агент и блогер Тимур Гурцкая пообещал подарки главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке после 30-го тура РПЛ.

«Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1).

Для чемпионства москвичам нужно было не проиграть.

У «Динамо» не было чемпионства с 1976 года.

«Я подготовил три книжки на 30-й тур. Первая отправляется в Остраву тренеру «Динамо». Александр Грибоедов – великий русский классик – «Горе от ума» называется. Это стартовый состав, который он поставил.

Вторая книжка тоже отправляется ему – называется «Идиот». Но это не я его оскорбляю, это Федор Михайлович Достоевский. Это ему за замены во втором тайме.

Ну и эту книжку мы оставим, наверное, у себя: все, кто болел против «Зенита», – это «Униженные и оскорбленные», тоже Достоевского. Классик нам закрыл весь сезон», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».