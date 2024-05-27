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    • Дасаев заявил о случайности и несправедливости чемпионства «Зенита»

    Дасаев заявил о случайности и несправедливости чемпионства «Зенита»

    Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев оценил чемпионство «Зенита».

    «В этом году был более-менее бодрый чемпионат. «Зенит» стал чемпионом благодаря случайности – повезло и все. На мой взгляд, в этом году они не заслужили чемпионство. Первое место спокойно могли занять и «Динамо», и «Краснодар».

    Но случилось как случилось – это футбол: кому-то повезло, кому-то – нет. Но, по мне, чемпионство «Зенита» незаслуженная случайность», – сказал Дасаев.

    • «Зенит» стал чемпионом 6-й раз подряд.
    • Команда претендует на золотой дубль.
    • Для него нужно победить «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России (2 июня).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии (15)
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    alp
    1716817535
    желание обгадить чужие достижения, это так по-свински...
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    Клубничный
    1716817657
    Три, два, раз - дасаев пи.....!
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    Цугундeр
    1716818484
    "незаслуженная случайность.." , это когда тебя ОИР откопал в Испании из -под груды очистков, привёз в Россию , прокапал и определил дурачком гулять в виде "легенды " . Хотя ,признать нужно ,Легенда с большой буквы. П.здеть только не надо , раз в год ,на помёт .(
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    Krics
    1716818960
    Помойка завоняла,ихмо.
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    The only one
    1716820329
    Ой как раскудахтались... Да засложенно, засложенно...
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    NewLife
    1716820525
    Не согласен с уважаемым Дасаевым. Это не случайность, что руководитель Газпромнефти возглавляет РФС, не случайность, что админ ресурсного Карася, пристроенного рфсом к Европе, назначали судить золотой матч.Ринатушка, подумай еще раз.
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    Градус целс
    1716821115
    О какой несправедливости речь?. Зенит фактически подарил чемпионство Динамо к последнему туру. А они облажались. Дасаев что курит?
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    СпорЦмен
    1716821376
    Везёт сильнейшим. Это последние 5 игр Зенита, всем везло. А Дасаев был говном, как вратарь, и сразу видно, как человек тоже!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1716823335
    Дасаев ты мудень
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    andrei-sarap-yandex
    1716824141
    АЛКАШ
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