Дасаев заявил о случайности и несправедливости чемпионства «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев оценил чемпионство «Зенита».

«В этом году был более-менее бодрый чемпионат. «Зенит» стал чемпионом благодаря случайности – повезло и все. На мой взгляд, в этом году они не заслужили чемпионство. Первое место спокойно могли занять и «Динамо», и «Краснодар».

Но случилось как случилось – это футбол: кому-то повезло, кому-то – нет. Но, по мне, чемпионство «Зенита» незаслуженная случайность», – сказал Дасаев.