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    Синицын оценил шансы Сафонова стать основным в «ПСЖ»

    Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о скором трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Я думаю, Матвей вполне готов к переходу в европейский клуб. Конкуренция с Джанлуиджи Доннаруммой у них может быть интересная. И у Матвея есть все шансы еe выиграть. Сафонову однозначно стоит пробовать и ехать в «ПСЖ». Это пойдeт ему только на пользу, для его профессионального роста.

    Станислав Агкацев готов стать первым номером «Краснодара». Нужно доверие и немного времени, чтобы он поверил в себя. Он парень одарeнный», – сказал Синицын.

    • «ПСЖ» заплатит за игрока 20 миллионов евро.
    • Будет контракт на 5 лет.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: Metaratings

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