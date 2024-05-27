Синицын оценил шансы Сафонова стать основным в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о скором трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я думаю, Матвей вполне готов к переходу в европейский клуб. Конкуренция с Джанлуиджи Доннаруммой у них может быть интересная. И у Матвея есть все шансы еe выиграть. Сафонову однозначно стоит пробовать и ехать в «ПСЖ». Это пойдeт ему только на пользу, для его профессионального роста.

Станислав Агкацев готов стать первым номером «Краснодара». Нужно доверие и немного времени, чтобы он поверил в себя. Он парень одарeнный», – сказал Синицын.