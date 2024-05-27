Непомнящий заявил об усталости России от чемпионств «Зенита»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал чемпионство «Зенита».

Петербуржцы взяли титул 6-й раз подряд.

– Можно сказать, что сезон для «Зенита» был плохой?

– Нельзя так говорить. Они стали чемпионами и решили задачу. Когда они не имели права даже сыграть вничью, они выиграли. В отличие от «Динамо». Мы просто привыкли к тому, что «Зенит» за пять-шесть туров до конца сезона становится чемпионом, но сейчас ситуация поменялась, и команды подравнялись. Не знаю, хорошо это или плохо, но то, что чемпионат стал интереснее по сюжету, по драматургии – это факт.

– Бразильцы «Зенита» выиграли уже всe и не один раз...

– В этом и сложность работы тренера – находить мотивацию, выводить на уровень мотивации. В этом проблема.

– Исходя из вашего опыта, что проще: искать мотивацию или, может быть, продать и купить кого-то нового?

– У меня, к сожалению, опыта пятикратного чемпионства не было, как раз всегда было наоборот. Раньше говорили, что команда строится два-три года, теперь ситуация резко меняется. Команда не строится, а от тренера требуют результат здесь и сейчас. В том числе и от Сергея Семака. Поэтому то, что он справился и в этот раз, говорит о его уровне. Но я понимаю, что страна устала от чемпионств «Зенита».

К «Зениту» не всегда справедливое отношение, причeм как у обывателей, так и у руководителей клубов, но я всегда говорю: нужно бороться. И с таким «Зенитом» можно бороться и добиваться. «Зенит» и «Краснодар» раскрывали двери, говоря: «Идите к чемпионству», но «Динамо» не хватило одного шага на финише. «Краснодар» должен был уходить вперeд после первой части чемпионата, но тоже остановился. Поэтому, как бы странно это ни звучало, но в футболе и в борьбе за чемпионство всe справедливо.