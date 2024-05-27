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    • Непомнящий заявил об усталости России от чемпионств «Зенита»

    Непомнящий заявил об усталости России от чемпионств «Зенита»

    Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал чемпионство «Зенита».

    • Петербуржцы взяли титул 6-й раз подряд.

    – Можно сказать, что сезон для «Зенита» был плохой?

    – Нельзя так говорить. Они стали чемпионами и решили задачу. Когда они не имели права даже сыграть вничью, они выиграли. В отличие от «Динамо». Мы просто привыкли к тому, что «Зенит» за пять-шесть туров до конца сезона становится чемпионом, но сейчас ситуация поменялась, и команды подравнялись. Не знаю, хорошо это или плохо, но то, что чемпионат стал интереснее по сюжету, по драматургии – это факт.

    – Бразильцы «Зенита» выиграли уже всe и не один раз...

    – В этом и сложность работы тренера – находить мотивацию, выводить на уровень мотивации. В этом проблема.

    – Исходя из вашего опыта, что проще: искать мотивацию или, может быть, продать и купить кого-то нового?

    – У меня, к сожалению, опыта пятикратного чемпионства не было, как раз всегда было наоборот. Раньше говорили, что команда строится два-три года, теперь ситуация резко меняется. Команда не строится, а от тренера требуют результат здесь и сейчас. В том числе и от Сергея Семака. Поэтому то, что он справился и в этот раз, говорит о его уровне. Но я понимаю, что страна устала от чемпионств «Зенита».

    К «Зениту» не всегда справедливое отношение, причeм как у обывателей, так и у руководителей клубов, но я всегда говорю: нужно бороться. И с таким «Зенитом» можно бороться и добиваться. «Зенит» и «Краснодар» раскрывали двери, говоря: «Идите к чемпионству», но «Динамо» не хватило одного шага на финише. «Краснодар» должен был уходить вперeд после первой части чемпионата, но тоже остановился. Поэтому, как бы странно это ни звучало, но в футболе и в борьбе за чемпионство всe справедливо.

    • «Зенит» претендует на золотой дубль.
    • Для него необходимо победить «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России (2 июня).

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (5)
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    R_a_i_n
    1716811469
    Не столько от чемпионств, сколько от самого проекта газпромовского.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1716812966
    Зенит предлагал. Нате, мол берите. 5 матчей играл от силы на 50%. Но нет, не брали, не по силам шапка Мономаха. Гыгыгы
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    Цугундeр
    1716814024
    Ну , устала . Дальше что ? Пускай Питер всех продаст Спартаку за три рубля ? Как там.. "жену отдай дяде , а сам иди к б.ляди ?" Как дети , честное слово...)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1716814579
    Может страна и устала, а экономике Бразилии прибыль
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