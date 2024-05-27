Ответ Слишковича на критику Угальде, купленного за 13 миллионов: «Будет играть в ЛЧ»

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил критикам форварда Манфреда Угальде.

«Спартак» купил нападающего зимой у «Твенте» за 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне РПЛ у Манфреда 12 матчей без результативных действий.

– Сейчас многие критикуют Угальде. Игрока купили за большие деньги, а он не забивает. Что можете ответить критикам?

– Люди смотрят на факты: за сколько игрока купили и сколько он забил. Но я уверен, что игрок за эти полгода адаптировался к нашему чемпионату, а в следующем сезоне покажет все, что умеет. Вижу его на каждой тренировке, плюс он молодой футболист. Думаю, что он еще всем докажет. И не забывайте, что есть другие игроки, за которых другие клубы заплатили больше, но никто не говорит про них. Потому что «Спартак» каждому журналисту и каждому человеку интересен.

– Как будто Угальде может легко вписаться в систему «Реала», не так ли?

– Угальде будет играть через несколько лет в Лиге чемпионов спокойно, я в этом уверен.

– В команде уровня «Реала»?

– Я не знаю, сейчас все зависит от него. Не дай бог, он получит травму, и что дальше? Но все же потенциал у него есть.