Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Ответ Слишковича на критику Угальде, купленного за 13 миллионов: «Будет играть в ЛЧ»

    Ответ Слишковича на критику Угальде, купленного за 13 миллионов: «Будет играть в ЛЧ»

    Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил критикам форварда Манфреда Угальде.

    • «Спартак» купил нападающего зимой у «Твенте» за 13 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне РПЛ у Манфреда 12 матчей без результативных действий.

    – Сейчас многие критикуют Угальде. Игрока купили за большие деньги, а он не забивает. Что можете ответить критикам?

    – Люди смотрят на факты: за сколько игрока купили и сколько он забил. Но я уверен, что игрок за эти полгода адаптировался к нашему чемпионату, а в следующем сезоне покажет все, что умеет. Вижу его на каждой тренировке, плюс он молодой футболист. Думаю, что он еще всем докажет. И не забывайте, что есть другие игроки, за которых другие клубы заплатили больше, но никто не говорит про них. Потому что «Спартак» каждому журналисту и каждому человеку интересен.

    – Как будто Угальде может легко вписаться в систему «Реала», не так ли?

    – Угальде будет играть через несколько лет в Лиге чемпионов спокойно, я в этом уверен.

    – В команде уровня «Реала»?

    – Я не знаю, сейчас все зависит от него. Не дай бог, он получит травму, и что дальше? Но все же потенциал у него есть.

    Новости по теме
    Зарема высмеяла Угальде, установившего антирекорд «Спартака» 17
    Купленный за 13 миллионов Угальде установил антирекорд «Спартака» 16
    Экс-президент «Спартака» прокомментировал поражение от «Балтики»: «Виден трансферный позор» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    val69
    1716806613
    ПисАл уже - верю в парня! Всё у него получится!
    Ответить
    SLADE2019
    1716806722
    Это не показатель, в ЛЧ, кто только не играл. А то, что он в следующем сезоне должен заиграть, на это мы все очень рассчитываем.
    Ответить
    NewLife
    1716809956
    При@бались к Угальде не спроста, видят его силу и втихаря сравнивают со всяким шлаком, который приобретают. Мне он нравится, приносит большую пользу. Не всякая шахматная фигура шах.ует и ставит мат, но своими движениями делает основной вклад в победу.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+