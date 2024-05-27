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    • Слишкович раскрыл подробности первого разговора со Станковичем

    Слишкович раскрыл подробности первого разговора со Станковичем

    Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что уже поговорил с Деяном Станковичем. Серб примет команду летом.

    «Со Станковичем мы поговорили, но на общие темы. Не было много времени – чуть-чуть поговорили.

    Совпадают ли взгляды на строительство команды? Сейчас мы не говорили об этом. Говорили о том, как здоровье, как семья», – сказал Слишкович.

    • Станкович в минувшем сезоне выиграл с «Ференцварошем» чемпионство.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
    • Новый сезон стартует 20 июля.

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    Источник: «Р-Спорт»

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