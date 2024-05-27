Слишкович раскрыл подробности первого разговора со Станковичем

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что уже поговорил с Деяном Станковичем. Серб примет команду летом.

«Со Станковичем мы поговорили, но на общие темы. Не было много времени – чуть-чуть поговорили.

Совпадают ли взгляды на строительство команды? Сейчас мы не говорили об этом. Говорили о том, как здоровье, как семья», – сказал Слишкович.