Слишкович раскрыл подробности первого разговора со Станковичем

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что уже поговорил с Деяном Станковичем. Серб примет команду летом.
«Со Станковичем мы поговорили, но на общие темы. Не было много времени – чуть-чуть поговорили.
Совпадают ли взгляды на строительство команды? Сейчас мы не говорили об этом. Говорили о том, как здоровье, как семья», – сказал Слишкович.
- Станкович в минувшем сезоне выиграл с «Ференцварошем» чемпионство.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
- Новый сезон стартует 20 июля.