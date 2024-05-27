«Это провал»: Газзаев – о сезоне ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил сезон команды.
«Шестое место для ЦСКА – это, вне всякого сомнения, неудачное выступление. Потому что ЦСКА один из грандов российского футбола, клуб с большими победными традициями и серьезными амбициями. Конечно же, после прошлогодних серебряных медалей в чемпионате страны и победы в Кубке России это провал.
Все игроки и тренеры, которые сегодня работают в клубе, должны понимать главное – ЦСКА всегда должен сражаться не только за призовые места, а за золотые медали. Именно такая психология была заложена примерно лет двадцать назад», – сказал Газзаев.
- ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.
- Газзаев брал с клубом Кубок УЕФА в 2005 году.
- Сезон РПЛ стартует 20 июля.