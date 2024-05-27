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    «Это провал»: Газзаев – о сезоне ЦСКА

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил сезон команды.

    «Шестое место для ЦСКА – это, вне всякого сомнения, неудачное выступление. Потому что ЦСКА один из грандов российского футбола, клуб с большими победными традициями и серьезными амбициями. Конечно же, после прошлогодних серебряных медалей в чемпионате страны и победы в Кубке России это провал.

    Все игроки и тренеры, которые сегодня работают в клубе, должны понимать главное – ЦСКА всегда должен сражаться не только за призовые места, а за золотые медали. Именно такая психология была заложена примерно лет двадцать назад», – сказал Газзаев.

    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.
    • Газзаев брал с клубом Кубок УЕФА в 2005 году.
    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (1)
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    sined1951
    1716803499
    Надо было в свое время реально усиливать клуб, а не почивать на лаврах после завоевания кубка и 2-го места.Остро стоит вопрос об отсутствии забивного форварда. Пенальтиста Чалова давно необходимо куда-нибудь сплавить по-дальше.
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