Семшов объяснил, почему «Динамо» упустило чемпионство

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался об упущенном титуле.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1).

Для чемпионства нужно было не проиграть.

«Сложилось ощущение, что «Динамо» было не готово к такому матчу психологически. Присутствовала нервозность – наверное, сказалась боязнь проиграть. Команда действовала очень осторожно, не в своей манере. Нужно было играть понаглее, рисковать для того, чтобы добиться нужного результата. Да, можно было не торопиться, но при этом не отступать от своей игры. Прессинг, наглая игра, скорости – их надо было включать. По большому счeту игроки действовали достаточно пассивно. Такие матчи бывают, с нервозностью, когда остаeтся полшага до того, чтобы стать чемпионами, но, может быть, некоторые футболисты в подобных условиях не играли.

Я не думаю, что «Динамо» играло на ничью. Конечно, задача была не пропустить, потому что любой результат, кроме поражения, команду устраивал. В головах это сидело, это нормальная ситуация для любого футболиста. Наверное, не хватило на поле футболистов, которые принимали участие в таких матчах и знают, как нужно действовать в той или иной ситуации. Команде нужно было действовать поактивнее и понаглее. Можно было проиграть, но как минимум была бы попытка сделать всe, чтобы стать чемпионами. Тут, к сожалению, такой попытки мы не увидели», – считает Семшов.