Агент Тюкавина ответил на критику Мостового

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на критику игрока со стороны Александра Мостового.
- Мостовой заявил, что Тюкавина нельзя считать лучшим игроком сезона РПЛ.
- Таковым динамовец признан накануне на церемонии закрытия РПЛ.
«Есть статистика, в которой видно, что благодаря Косте «Динамо» заработало 30 очков. Лучшего игрока выбирают несколько человек, не один. Значит, Мостовой не отдал свой голос за Тюкавина. Но Костя и без его голоса считается лучшим. Ничего, переживем.
Спортсмен не должен всем нравиться. У каждого свой вкус. Кто-то в восторге от гола пяткой, другой восхищается мячами, забитыми с 50 метров. Это нормально. За это мы футбол и любим.
Ничего не хочу ему возражать или доказывать», – сказал Сафонов.
- Тюкавин с 15 голами – 3-й бомбардир сезона.