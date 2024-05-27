Агент Тюкавина ответил на критику Мостового

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на критику игрока со стороны Александра Мостового.

Мостовой заявил, что Тюкавина нельзя считать лучшим игроком сезона РПЛ.

Таковым динамовец признан накануне на церемонии закрытия РПЛ.

«Есть статистика, в которой видно, что благодаря Косте «Динамо» заработало 30 очков. Лучшего игрока выбирают несколько человек, не один. Значит, Мостовой не отдал свой голос за Тюкавина. Но Костя и без его голоса считается лучшим. Ничего, переживем.

Спортсмен не должен всем нравиться. У каждого свой вкус. Кто-то в восторге от гола пяткой, другой восхищается мячами, забитыми с 50 метров. Это нормально. За это мы футбол и любим.

Ничего не хочу ему возражать или доказывать», – сказал Сафонов.