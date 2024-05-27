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    Агент Тюкавина ответил на критику Мостового

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на критику игрока со стороны Александра Мостового.

    • Мостовой заявил, что Тюкавина нельзя считать лучшим игроком сезона РПЛ.
    • Таковым динамовец признан накануне на церемонии закрытия РПЛ.

    «Есть статистика, в которой видно, что благодаря Косте «Динамо» заработало 30 очков. Лучшего игрока выбирают несколько человек, не один. Значит, Мостовой не отдал свой голос за Тюкавина. Но Костя и без его голоса считается лучшим. Ничего, переживем.

    Спортсмен не должен всем нравиться. У каждого свой вкус. Кто-то в восторге от гола пяткой, другой восхищается мячами, забитыми с 50 метров. Это нормально. За это мы футбол и любим.

    Ничего не хочу ему возражать или доказывать», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин с 15 голами – 3-й бомбардир сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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