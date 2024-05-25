Каррера: «Пересматриваю кадры чемпионского сезона «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что пересматривает кадры последнего чемпионского сезона команды.
- Титул был добыт «Спартаком» в 2017 году под руководством Карреры.
– 17 мая 2017 года «Спартак» грандиозно отпраздновал свое последнее чемпионство. Как часто пересматриваете те кадры?
– Периодически смотрю их в социальных сетях. Те эмоции и ощущения навсегда остались в моем сердце.
– Кто был лучшим игроком «Спартака» в чемпионском сезоне?
– «Спартак». Именно команда была лучшей в том сезоне.
- Сейчас Каррера в «Асколи», с которым вылетел в Серию В.
- Итальянец прибыл в Москву для участия в церемонии закрытия сезона РПЛ (27 мая).