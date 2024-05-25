Медина поделился рецептом чемпионства «Спартака» в следующем сезоне

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина назвал условия для чемпионства в следующем сезоне.

– Большинство фанатов считает сезон провальным, и только победа в Кубке могла спасти его.

– Я знаю, фанаты разочарованы. И согласен с ними. В следующем сезоне постараемся исправиться. Будем биться до конца. Единственный путь – работать ещe упорнее. Нам надо всe изменить.

– Что надо изменить «Спартаку», чтобы стать чемпионом в следующем сезоне?

– На самом деле, для золота нам надо исправить совсем мелкие вещи: не терять очки в матчах с командами ниже уровнем и прибавить в агрессии.