Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Медина поделился рецептом чемпионства «Спартака» в следующем сезоне

    Медина поделился рецептом чемпионства «Спартака» в следующем сезоне

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина назвал условия для чемпионства в следующем сезоне.

    – Большинство фанатов считает сезон провальным, и только победа в Кубке могла спасти его.

    – Я знаю, фанаты разочарованы. И согласен с ними. В следующем сезоне постараемся исправиться. Будем биться до конца. Единственный путь – работать ещe упорнее. Нам надо всe изменить.

    – Что надо изменить «Спартаку», чтобы стать чемпионом в следующем сезоне?

    – На самом деле, для золота нам надо исправить совсем мелкие вещи: не терять очки в матчах с командами ниже уровнем и прибавить в агрессии.

    • «Спартак» не брал титул с 2017 года.
    • Тренировать «Спартак» в следующем сезоне будет Деян Станкович.
    • Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

    Новости по теме
    Каррера: «Пересматриваю кадры чемпионского сезона «Спартака»
    «Оренбург» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
    Гладилин назвал виновного в провальном сезоне «Спартака» 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АлексМак
    1716632488
    ..хрена лысого
    Ответить
    Алексей З
    1716632674
    Надо стараться , всё реально , только без тебя.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+