Аленичев ответил, кто сегодня выиграет РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ.

– Хочется услышать от вас чeткий прогноз: как завершатся матчи «Краснодар» – «Динамо» и «Зенит» – «Ростов»?

– «Зенит» однозначно обыграет «Ростов», а «Динамо» не проиграет «Краснодару». Соответственно, «Динамо» станет чемпионом.

– «Динамо» не станет играть на ничью, которая их устраивает?

– Уверен, «Динамо» не будет десятью полевыми игроками ставить «автобус» и играть исключительно в своей штрафной.