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    Аленичев ответил, кто сегодня выиграет РПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ.

    – Хочется услышать от вас чeткий прогноз: как завершатся матчи «Краснодар» – «Динамо» и «Зенит» – «Ростов»?

    – «Зенит» однозначно обыграет «Ростов», а «Динамо» не проиграет «Краснодару». Соответственно, «Динамо» станет чемпионом.

    «Динамо» не станет играть на ничью, которая их устраивает?

    – Уверен, «Динамо» не будет десятью полевыми игроками ставить «автобус» и играть исключительно в своей штрафной.

    • Все матчи 30-го тура стартуют в 16:30 мск.
    • «Динамо» для титула нужно не проиграть «Краснодару».
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    Январь 59
    1716626982
    А на соседней ветке, Аленичев высказался , что Галицкий может заинтересовать Ростов премиальными за победу над Зенитом. Это свинство высшей категории. За такие вещи надо наказывать и очень жестко. А редакторов Бомбардира привлекать к ответственности за подобные статейки.
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    Январь 59
    1716627335
    Депутаты Госдумы , вы где АУ!. Пора призвать к ответу Д. Аленичева за подобный ответ. Наверняка Аленичев сделал крупную ставку на победу Динамо , вот и вставляет палки в колеса.
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