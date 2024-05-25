Аленичев ответил, кто сегодня выиграет РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ.
– Хочется услышать от вас чeткий прогноз: как завершатся матчи «Краснодар» – «Динамо» и «Зенит» – «Ростов»?
– «Зенит» однозначно обыграет «Ростов», а «Динамо» не проиграет «Краснодару». Соответственно, «Динамо» станет чемпионом.
– «Динамо» не станет играть на ничью, которая их устраивает?
– Уверен, «Динамо» не будет десятью полевыми игроками ставить «автобус» и играть исключительно в своей штрафной.
- Все матчи 30-го тура стартуют в 16:30 мск.
- «Динамо» для титула нужно не проиграть «Краснодару».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.