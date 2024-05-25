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    • Аленичев: «Краснодар» наверняка приготовил поощрение «Ростову»

    Аленичев: «Краснодар» наверняка приготовил поощрение «Ростову»

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче 30-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов».

    • «Зенит» точно не станет чемпионом, если не победит ростовчан.

    – В чeм мотивация «Ростова» в матче с «Зенитом»?

    – Все хотят отобрать очки у чемпиона последних пяти лет. «Ростов» может громко заявить о себе, в этом его главная мотивация. Тем более ростовчане способны повлиять на чемпионскую гонку. Думаю, у Валерия Георгиевича Карпина присутствуют такие мысли. Он должен донести до игроков, что, если они не уступят, о «Ростове» будут говорить очень-очень долго. Но такой исход маловероятен. Наверняка для «Ростова» приготовил поощрительные премии «Краснодар». В этом ничего криминального нет.

    • Все матчи 30-го тура стартуют в 16:30 мск.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1716623693
    Конечно приготовили. По корзинке клубники, на большее думаю не наиграют.
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