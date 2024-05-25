Аленичев: «Краснодар» наверняка приготовил поощрение «Ростову»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче 30-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов».
- «Зенит» точно не станет чемпионом, если не победит ростовчан.
– В чeм мотивация «Ростова» в матче с «Зенитом»?
– Все хотят отобрать очки у чемпиона последних пяти лет. «Ростов» может громко заявить о себе, в этом его главная мотивация. Тем более ростовчане способны повлиять на чемпионскую гонку. Думаю, у Валерия Георгиевича Карпина присутствуют такие мысли. Он должен донести до игроков, что, если они не уступят, о «Ростове» будут говорить очень-очень долго. Но такой исход маловероятен. Наверняка для «Ростова» приготовил поощрительные премии «Краснодар». В этом ничего криминального нет.
- Все матчи 30-го тура стартуют в 16:30 мск.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.