Аленичев: «Краснодар» наверняка приготовил поощрение «Ростову»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче 30-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов».

«Зенит» точно не станет чемпионом, если не победит ростовчан.

– В чeм мотивация «Ростова» в матче с «Зенитом»?

– Все хотят отобрать очки у чемпиона последних пяти лет. «Ростов» может громко заявить о себе, в этом его главная мотивация. Тем более ростовчане способны повлиять на чемпионскую гонку. Думаю, у Валерия Георгиевича Карпина присутствуют такие мысли. Он должен донести до игроков, что, если они не уступят, о «Ростове» будут говорить очень-очень долго. Но такой исход маловероятен. Наверняка для «Ростова» приготовил поощрительные премии «Краснодар». В этом ничего криминального нет.