Медина раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о чемпионской гонке РПЛ.
– Как тебе чемпионская гонка?
– Странный чемпионат, странная гонка. Сразу три команды бьются за титул.
– За кого в ней болеешь?
– Наверное, болею за «Динамо» – там играет Карраскаль, мои друзья Бальбуэна и Фернандес. Для РПЛ будет хорошо, если появится новый чемпион. Ведь он не менялся уже пять лет подряд! Хотя «Зенит» заслужил все эти титулы.
- «Динамо» станет чемпионом, если не уступит в 30-м туре «Краснодару».
- Все матчи 30-го тура начнутся в 16:30 мск.
- «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.