Медина раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о чемпионской гонке РПЛ.

– Как тебе чемпионская гонка?

– Странный чемпионат, странная гонка. Сразу три команды бьются за титул.

– За кого в ней болеешь?

– Наверное, болею за «Динамо» – там играет Карраскаль, мои друзья Бальбуэна и Фернандес. Для РПЛ будет хорошо, если появится новый чемпион. Ведь он не менялся уже пять лет подряд! Хотя «Зенит» заслужил все эти титулы.