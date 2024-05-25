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    Медина раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о чемпионской гонке РПЛ.

    – Как тебе чемпионская гонка?

    – Странный чемпионат, странная гонка. Сразу три команды бьются за титул.

    – За кого в ней болеешь?

    – Наверное, болею за «Динамо» – там играет Карраскаль, мои друзья Бальбуэна и Фернандес. Для РПЛ будет хорошо, если появится новый чемпион. Ведь он не менялся уже пять лет подряд! Хотя «Зенит» заслужил все эти титулы.

    • «Динамо» станет чемпионом, если не уступит в 30-м туре «Краснодару».
    • Все матчи 30-го тура начнутся в 16:30 мск.
    • «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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