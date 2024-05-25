Аленичев прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о назначении в команду Деяна Станковича.

Серб примет «Спартак» по окончании сезона.

Станкович-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.

«Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

– «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича. Как вам такой выбор?

– Я как-то говорил друзьям, что «Спартак» возьмeт португало-испанского тренера, но в то же время сказал, что могут сделать ставку на тренера с Балкан. В России уже работали Ивич и Йоканович, в «Пари НН» пришeл Илич.

Спортивный директор «Спартака» – португалец Амарал. Он мог сделать ставку на португальца или испанца. Но выбор пал на Деяна Станковича. Конечно, Станкович – большая фигура в футболе, особенно в качестве футболиста. В сумме он провeл около 16 сезонов в «Лацио» и «Интере». Выигрывал всe что можно – это даже не обсуждается.

Как футболист Станкович заслуживает большого уважения. По поводу Станковича-тренера сказать ничего не могу. Он выигрывал трофеи с «Ференцварошем» и «Црвеной Звездой». Но, думаю, в этих странах можно без особых усилий побеждать в чемпионате. Для Станковича в Венгрии и Сербии всe складывалось достаточно легко. Как получится в «Спартаке» – сложно сказать. Не буду делать никаких прогнозов. Просто хочется посмотреть на него. И чтобы он доработал контракт до конца. Потому что болельщикам отставки уже надоели.