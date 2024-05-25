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    • Аленичев прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Аленичев прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о назначении в команду Деяна Станковича.

    • Серб примет «Спартак» по окончании сезона.
    • Станкович-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

    – «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича. Как вам такой выбор?

    – Я как-то говорил друзьям, что «Спартак» возьмeт португало-испанского тренера, но в то же время сказал, что могут сделать ставку на тренера с Балкан. В России уже работали Ивич и Йоканович, в «Пари НН» пришeл Илич.

    Спортивный директор «Спартака» – португалец Амарал. Он мог сделать ставку на португальца или испанца. Но выбор пал на Деяна Станковича. Конечно, Станкович – большая фигура в футболе, особенно в качестве футболиста. В сумме он провeл около 16 сезонов в «Лацио» и «Интере». Выигрывал всe что можно – это даже не обсуждается.

    Как футболист Станкович заслуживает большого уважения. По поводу Станковича-тренера сказать ничего не могу. Он выигрывал трофеи с «Ференцварошем» и «Црвеной Звездой». Но, думаю, в этих странах можно без особых усилий побеждать в чемпионате. Для Станковича в Венгрии и Сербии всe складывалось достаточно легко. Как получится в «Спартаке» – сложно сказать. Не буду делать никаких прогнозов. Просто хочется посмотреть на него. И чтобы он доработал контракт до конца. Потому что болельщикам отставки уже надоели.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1716621974
    Ну что задавать этот бестолковый вопрос ? Все знают Станковича игрока , но никто не знает его как тренера. Опрашивайте кого хотите , получите один и тот же ответ.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1716624025
    Как всегда начнут за здравие, а закончат за упокой. Гыгыгы
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