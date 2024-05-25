Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • «Факел» – «Ахмат»: прогноз на матч 30 тура российской Премьер-лиги, 25 мая

    «Факел» – «Ахмат»: прогноз на матч 30 тура российской Премьер-лиги, 25 мая

    В заключительном, 30 туре российской Премьер-лиги, «Факел» в Воронеже сыграет с «Ахматом». Игра состоится 25 мая и начнется в 16:30 по мск.

    «Факел»

    Воронежцы занимают 13 место в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков, выиграла шесть встреч, в 11 поединках сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Факел» забил 20 голов и пропустил 31 мяч. Команда отстает от 12 места на один балл и имеет одинаковое количесвто очков с «Пари НН».

    «Ахмат»

    Грозненцы идут на 10 месте с 35 очками. Команда Магомеда Адиева выполнила задачу по сохранению прописки в РПЛ. «Ахмат» выиграл 10 матчей, в пяти поединках сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 33 мяча и пропустила 43 гола.

    Прогноз на матч «Факел» – «Ахмат»

    «Факел» и «Ахмат» в трех последних очных встречах по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече, с учетом турнирной мотивации команд, поставим на победу «Факела» или ничью (1.15).

    Новости по теме
    «Факел» позвал священников на стадион перед матчем 30-го тура РПЛ – воронежцы рискуют вылететь 10
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+