В заключительном, 30 туре российской Премьер-лиги, «Факел» в Воронеже сыграет с «Ахматом». Игра состоится 25 мая и начнется в 16:30 по мск.

«Факел»

Воронежцы занимают 13 место в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков, выиграла шесть встреч, в 11 поединках сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Факел» забил 20 голов и пропустил 31 мяч. Команда отстает от 12 места на один балл и имеет одинаковое количесвто очков с «Пари НН».

«Ахмат»

Грозненцы идут на 10 месте с 35 очками. Команда Магомеда Адиева выполнила задачу по сохранению прописки в РПЛ. «Ахмат» выиграл 10 матчей, в пяти поединках сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 33 мяча и пропустила 43 гола.

Прогноз на матч «Факел» – «Ахмат»

«Факел» и «Ахмат» в трех последних очных встречах по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече, с учетом турнирной мотивации команд, поставим на победу «Факела» или ничью (1.15).