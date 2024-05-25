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    «Краснодар» – «Динамо»: прогноз на матч 30 тура РПЛ, 25 мая

    В субботу, 25 мая, в 30-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 16:30 (мск).

    «Краснодар»

    Команда Мурада Мусаева набрала 53 очка и располагается на 3-м месте в РПЛ. «Краснодар» добыл 15 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

    Для чемпионства «Краснодар» должен побеждать «Динамо» и надеяться на осечку «Зенита».

    «Динамо» М

    Москвичи набрали 56 очков и лидируют в РПЛ. Подопечные Марцела Лички добыли 16 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

    «Динамо» хватит ничьей для завоевания чемпионства.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 21.07.23 «Динамо» М – «Краснодар» – 1:3;
    • 11.03.23 «Краснодар» – «Динамо» М – 3:1;
    • 13.08.22 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:0;
    • 03.04.22 «Краснодар» – «Динамо» М – 0:1;
    • 06.11.21 «Динамо» М – «Краснодар» – 1:0.

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» М

    Динамовцам хватит ничьей, чтобы стать чемпионами, «Краснодару» даже победа не гарантирует титул. Хозяева пойдут ва-банк. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.52.

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    Источник: «Бомбардир»

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