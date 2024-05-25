В субботу, 25 мая, в 30-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Краснодаре, начало – в 16:30 (мск).
«Краснодар»
Команда Мурада Мусаева набрала 53 очка и располагается на 3-м месте в РПЛ. «Краснодар» добыл 15 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.
Для чемпионства «Краснодар» должен побеждать «Динамо» и надеяться на осечку «Зенита».
«Динамо» М
Москвичи набрали 56 очков и лидируют в РПЛ. Подопечные Марцела Лички добыли 16 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
«Динамо» хватит ничьей для завоевания чемпионства.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:
- 21.07.23 «Динамо» М – «Краснодар» – 1:3;
- 11.03.23 «Краснодар» – «Динамо» М – 3:1;
- 13.08.22 «Динамо» М – «Краснодар» – 0:0;
- 03.04.22 «Краснодар» – «Динамо» М – 0:1;
- 06.11.21 «Динамо» М – «Краснодар» – 1:0.
Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» М
Динамовцам хватит ничьей, чтобы стать чемпионами, «Краснодару» даже победа не гарантирует титул. Хозяева пойдут ва-банк. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.52.