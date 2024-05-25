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    Радченко ответил, кто выиграет сезон РПЛ

    Бывший зенитовец Дмитрий Радченко высказался о чемпионской гонке РПЛ.

    – Для «Зенита» все понятно. Нужно обыгрывать «Ростов» и ждать результата «Динамо». Думаю, «Зенит» станет чемпионом.

    – Все-таки вы верите в «Краснодар»?

    – Я верю в «Краснодар», верю в Сергея Галицкого, который, уверен, настроит своих ребят, чтобы они бились до конца, потому что шансы есть.

    – По игре, если постараться абстрагироваться от клубных пристрастий, разделяете мнение, что никто не достоин этого чемпионства? Или все-таки кто-то чуть больше игрой заслужил?

    – Игра, которую показывал «Зенит» на протяжении сезона, была нестабильной. Да, они теряли очки, но по уровню футболистов, по уровню игры с лидерами, с тем же «Динамо», «Краснодаром» и «Локомотивом», они имели огромное преимущество, в том числе по владению мячом. Но так получилось, что растеряли очки и теперь должны догонять. Но игрой чемпионство заслужил «Зенит».

    – Но «Динамо» и «Локомотиву» они дважды в сезоне проиграли…

    – Проиграть можно и аутсайдеру. «Зенит» был более стабилен, просто в каких-то играх не хватило концентрации. В предыдущих чемпионатах они выигрывали очень легко и не дожидались последнего тура. Думали, так будет и в этом, но так не случилось.

    • «Зениту» для чемпионства нужно победить «Ростов» и надеяться на победу «Краснодара» над «Динамо».
    • Все матчи 30-го тура начнутся завтра, 25 мая, в 16:30 мск.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Karpathian
    1716618706
    Да 100 проц зенит возьмет, динамо не осилит краснодар в гостях, будет ничеечка, а зенит ростов надерет только так, мне кажется
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    Скай
    1716619493
    Динамики удачи. А там увидим.
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    FCSpartakM
    1716623400
    @Но игрой чемпионство заслужил «Зенит».@ - ага, все важные важные проиграли практически. Что за бред несет он
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