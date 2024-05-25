Павлюченко рассказал, как стать великим спортсменом

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о важности тренировок для спортсменов.

«Я всегда говорю ребятам, что, если хочешь стать великим спортсменом, и неважно – футболистом, хоккеистом, боксером (да любым!), – нужно очень много тренироваться. Когда я делал первые шаги в спорте, занимался каждый день, и, бывало, по несколько раз в день. Думаю, что благодаря моему характеру и, конечно, некоторому везению, я и был вознагражден за труды.

Поэтому я советую всем, кто хочет стать спортсменом, тренироваться как можно больше», – сказал Павлюченко.