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    Павлюченко рассказал, как стать великим спортсменом

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о важности тренировок для спортсменов.

    «Я всегда говорю ребятам, что, если хочешь стать великим спортсменом, и неважно – футболистом, хоккеистом, боксером (да любым!), – нужно очень много тренироваться. Когда я делал первые шаги в спорте, занимался каждый день, и, бывало, по несколько раз в день. Думаю, что благодаря моему характеру и, конечно, некоторому везению, я и был вознагражден за труды.

    Поэтому я советую всем, кто хочет стать спортсменом, тренироваться как можно больше», – сказал Павлюченко.

    • На счету Романа 51 матч и 21 гол за сборную.
    • Больше всего матчей он провел за «Спартак» (189 игр, 89 голов, 20 ассистов).
    • Сейчас Павлюченко входит в штаб «Родины-2» из Второй лиги.

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    Источник: «Газета.ru»

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