Павлюченко рассказал, как стать великим спортсменом

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о важности тренировок для спортсменов.
«Я всегда говорю ребятам, что, если хочешь стать великим спортсменом, и неважно – футболистом, хоккеистом, боксером (да любым!), – нужно очень много тренироваться. Когда я делал первые шаги в спорте, занимался каждый день, и, бывало, по несколько раз в день. Думаю, что благодаря моему характеру и, конечно, некоторому везению, я и был вознагражден за труды.
Поэтому я советую всем, кто хочет стать спортсменом, тренироваться как можно больше», – сказал Павлюченко.
- На счету Романа 51 матч и 21 гол за сборную.
- Больше всего матчей он провел за «Спартак» (189 игр, 89 голов, 20 ассистов).
- Сейчас Павлюченко входит в штаб «Родины-2» из Второй лиги.