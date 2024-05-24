«Легенда мирового футбола и великий тренер»: глава «Пари НН» – о Черчесове

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о визите Станислава Черчесова в Нижний Новгород.
«Легенда мирового футбола и великий тренер приехал в Нижний. Станислав Черчесов принял участие в международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Я был очень рад показать Станиславу Саламовичу нашу футбольную базу и домашнюю арену. По мнению Черчесова, наша инфраструктура соответствует высокому уровню мирового футбола. Важно доказать это спортивными результатами», – написал Мелик-Гусейнов.
- Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».
- Тренер доводил сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018.
- Черчесов делал золотые дубли в Польше и Венгрии.