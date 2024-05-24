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    • «Легенда мирового футбола и великий тренер»: глава «Пари НН» – о Черчесове

    «Легенда мирового футбола и великий тренер»: глава «Пари НН» – о Черчесове

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о визите Станислава Черчесова в Нижний Новгород.

    «Легенда мирового футбола и великий тренер приехал в Нижний. Станислав Черчесов принял участие в международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

    Я был очень рад показать Станиславу Саламовичу нашу футбольную базу и домашнюю арену. По мнению Черчесова, наша инфраструктура соответствует высокому уровню мирового футбола. Важно доказать это спортивными результатами», – написал Мелик-Гусейнов.

    • Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».
    • Тренер доводил сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018.
    • Черчесов делал золотые дубли в Польше и Венгрии.

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    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

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    Комментарии (1)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716574343
    Это для Мелик-Гусеййнова он легенда и великий. А фактически вратарь среднего уровня, а как тренер - ниже среднего, поэтому по прошествии года, после того, как выгнали из ференцвароша, до сих пор не востребован.
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