«Легенда мирового футбола и великий тренер»: глава «Пари НН» – о Черчесове

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о визите Станислава Черчесова в Нижний Новгород.

«Легенда мирового футбола и великий тренер приехал в Нижний. Станислав Черчесов принял участие в международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Я был очень рад показать Станиславу Саламовичу нашу футбольную базу и домашнюю арену. По мнению Черчесова, наша инфраструктура соответствует высокому уровню мирового футбола. Важно доказать это спортивными результатами», – написал Мелик-Гусейнов.