Жена Сафонова недовольна реакцией на интерес «ПСЖ» к игроку: «Люди поливают Матвея говном»

Марина Кондратюк, жена голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировала реакцию на интерес «ПСЖ» к игроку.

«Люди любят обсуждать то, что берется из воздуха и вилами по воде. Эти новости сопровождаются большим количеством негативных комментариев.

Люди поливают Матвея говном, его качества футболиста и человека. Его внешность. Поливают грязью мой внешний вид, мои качества. Люди пишут дерьмо.

Давайте закроем тему», – попросила супруга спортсмена.

Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.

В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.

Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».

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