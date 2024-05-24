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    • Жена Сафонова недовольна реакцией на интерес «ПСЖ» к игроку: «Люди поливают Матвея говном»

    Жена Сафонова недовольна реакцией на интерес «ПСЖ» к игроку: «Люди поливают Матвея говном»

    Марина Кондратюк, жена голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировала реакцию на интерес «ПСЖ» к игроку.

    «Люди любят обсуждать то, что берется из воздуха и вилами по воде. Эти новости сопровождаются большим количеством негативных комментариев.

    Люди поливают Матвея говном, его качества футболиста и человека. Его внешность. Поливают грязью мой внешний вид, мои качества. Люди пишут дерьмо.

    Давайте закроем тему», – попросила супруга спортсмена.

    • Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
    • В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
    • Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

    Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии (7)
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    acor94
    1716566612
    Не видел такого. Наоборот все рады. Хорошая команда, хороший игрок.
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    Pourquoi pas
    1716569224
    Так тебя или Матвея???
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    sochi-2013
    1716570923
    Нарвалась девка. Или действует по принципу: Чтобы ни говорили, лишь бы говорили.
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    Красногвардейчик
    1716571349
    Люди поливают Матвея говном, его качества футболиста и человека. Его внешность. Поливают грязью мой внешний вид, мои качества. Люди пишут дерьмо. ====================== Ну а чё обижаться.....может правда вам с мужем на свою внешность стоит обратить внимание? Сафонов уж точно как неформал выглядит)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716573426
    Вообще это не жена, а девушка Матвея. Бомбардиру ли не знать что он с первой развелся, а второй раз ещё не женился.
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