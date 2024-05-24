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    В «Пари НН» прокомментировали визит Черчесова

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в расположении «Пари НН».

    «Черчесов приехал на конференцию ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России»), которая проходит в эти дни в Нижегородской области. У него там свой график мероприятий в рамках этой конференций. В свободное время, когда была пауза, Станислав Саламович заехал к нам базу, посмотреть и оценить уровень инфраструктуры, в этот момент была тренировка у команды.

    На этом практически все. Не было никаких мотивационных речей или установок в команде. Черчесов, наверное, индивидуально общался с кем-то из ребят, но не давал установок», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

    • «Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ с 29 очками. Команда имеет одинаковое число очков с «Факелом», уступает 1 балл «Уралу» и «Оренбургу» и опережает на 3 очка «Балтику».
    • Матчи 30-го тура пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 мск.
    • Черчесов без работы почти год.

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    Источник: Metaratings

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