В «Пари НН» прокомментировали визит Черчесова

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в расположении «Пари НН».

«Черчесов приехал на конференцию ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России»), которая проходит в эти дни в Нижегородской области. У него там свой график мероприятий в рамках этой конференций. В свободное время, когда была пауза, Станислав Саламович заехал к нам базу, посмотреть и оценить уровень инфраструктуры, в этот момент была тренировка у команды.

На этом практически все. Не было никаких мотивационных речей или установок в команде. Черчесов, наверное, индивидуально общался с кем-то из ребят, но не давал установок», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.