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    Юран объяснил весенний провал «Пари НН»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о весеннем провале клуба.

    • В весенней части сезона РПЛ нижегородцы добились одной победы – над «Рубином».
    • Юран уволен в апреле.
    • Сейчас команда идет в зоне переходных матчей.

    «Не было возможности брать футболистов, которые чего-то стоят. Приходилось в ручном режиме брать бесплатно. Поэтому было тяжело находиться постоянно в напряжении. Ты понимаешь, что это РПЛ и непросто скомплектовать команду, но это получилось сделать до зимней паузы.

    Что было потом – это уже не ко мне вопрос. Я объяснял, что нам нужно усилиться, потому что все команды в нижней части таблицы усиливаются. На это нужно было реагировать. В любом случае, после домашней игры с «Динамо» я сказал, что оставлю команду и постараюсь зацепиться за десятое место. Было принято решение, поэтому оставил команду на 11-м месте. Сейчас команда уже не на 11-м месте», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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