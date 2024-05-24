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    Названа сумма неустойки для Почеттино

    «Челси» заплатит бывшему главному тренеру Маурисио Почеттино неустойку в 3 миллиона фунтов, сообщает talkSPORT. Лондонцы и аргентинский специалист ранее договорились о завершении сотрудничества после окончания этого сезона

    Также сообщается, что «Челси» может взять на место Почеттино главного тренера «Лестера» Энцо Мареску.

    Маурисио Почеттино на посту тренера «Челси» может заменить Энцо Мареска, возглавляющий «Лестер». В контракте специалиста с «лисами» установлен размер компенсации в размере 7,5 миллионов фунтов.

    Лондонцы собираются сделать запрос на разрешение на переговоры со специалистом.

    • «Челси» занял 6-е место в АПЛ по итогам сезона и завоевал право сыграть в еврокубках.
    • «Лестер» выступал в Чемпионшипе и завоевал право на выход в АПЛ.

    Источник: talkSport

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